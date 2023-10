Hoʻohana ʻana i ka mana Molecular: Hana ʻana i ka uila ma ka Nanoscale

Ua ʻike ka poʻe noiʻi i kahi ala hoʻohiki e hoʻohua ai i ka uila ma o ka hoʻohana ʻana i ka neʻe kūlohelohe o nā molekala i loko o kahi wai. Ua hoʻomohala ka hui, alakaʻi ʻia e Yucheng Luan, i kahi mea e hopu ai i ka ikehu i hana ʻia e ka neʻe molekala a hoʻololi iā ia i ka uila paʻa. Hiki i kēia holomua ke hāʻawi i kumu hou o ka ikehu maʻemaʻe i loaʻa ākea.

Hoʻohana ka hāmeʻa i nā mea piezoelectric, ʻo ia hoʻi ka zinc oxide, e hōʻike ana i ka hiki ke hoʻohua i ka ikehu uila i ka wā e hoʻoneʻe ʻia a i ʻole deformation. ʻO nā nanoarrays o kēia mea i hoʻokomo ʻia i loko o kahi wai, e ʻae i ka neʻe ʻana o ka wai e hoʻoneʻe i nā kaula zinc oxide e nalu a piʻo, e hopena i ka hana ʻana o ka uila. ʻAʻole koi kēia hoʻolālā i nā mana o waho, e lilo ia i mea ʻohi ikaika loa a hoʻomau.

Nui nā hoʻohana kūpono o kēia ʻenehana. Hiki ke hoʻohana ʻia i ka mana nanotechnologies e like me nā mea lapaʻau implantable, a i ʻole hiki ke hoʻonui ʻia e hana i nā mea hana kilowatt-scale no ka hoʻonui ʻana i ka ikehu. Eia kekahi, hiki i ka mea hana ke hoʻohua i ka uila mai ka molecular thermal motion o nā wai e hoʻokaʻawale iā ia mai nā ʻano hana ʻohi ikehu ʻē aʻe e hilinaʻi nei i nā kumu o waho e like me ka makani a i ʻole ka ikehu lā.

Ke hana nei ka hui noiʻi i ka hoʻomaikaʻi ʻana i ka nui o ka ikehu o ka hāmeʻa ma o ka ʻimi ʻana i nā wai like ʻole, nā mea piezoelectric hana kiʻekiʻe, a me nā hale hana ʻē aʻe. ʻO kā lākou pahuhopu ka hoʻonui ʻana i ka pono a me ka scalability o kēia ʻenehana hana ikehu hou.

I ka hopena, ma ke kaomi ʻana i ka neʻe ʻana o nā molekala i loko o ka wai, ua hoʻomohala ka poʻe noiʻi i kahi molecular thermal motion motion e hiki ke hoʻohua i ka uila. Hāʻawi kēia holomua i kahi ala hoʻohiki i ka wā e hiki mai ana i ka wā e hiki mai ana, kahi e hiki ai ke hoʻohana ʻia nā kumu ikehu kūloko e hoʻokō i kā mākou mau koi ikaika e ulu nei.

