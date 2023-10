Hāʻawi ka ʻAha Hōkū Kūʻokoʻa Mua ma Hanle Dark Sky Reserve i kahi ʻike kūʻokoʻa no nā Astronomers Amateur

ʻO ka Indian Institute of Astrophysics (IIA), me ka hui pū ʻana me ka Department of Wildlife Protection, UT Ladakh, i hoʻonohonoho i ka hui hōkū mua mua no ka poʻe ʻike hōkū ʻike. Ua mālama ʻia ka hanana ma Hanle Dark Sky Reserve ma Ladakh hikina mai ʻOkakopa 12-15. Hāʻawi ʻo Hanle, ka home o ka Indian Astronomical Observatory, i ka lani ʻeleʻele a me ka wā maloʻo i kūpono no ka nānā ʻana i nā mea lani.

ʻO ka Hanle Dark Sky Reserve (HDSR) kekahi o nā lani ʻeleʻele loa ma India a uhi ʻia kahi ʻāpana ma kahi o 22 km i ka radius. Ua hoʻokumu ʻia ka waihona e ka UT Ladakh no ka mālama ʻana i ka lani ʻeleʻele maikaʻi a hoʻomalu i ka pollution māmā i hana ʻia e ke kanaka. ʻAʻole ia e kākoʻo wale i ka noiʻi astronomical akā hoʻolaha pū kekahi i ka astro-tourism a kōkua i ka hoʻomohala socio-economic o nā kauhale kūloko.

Ma kahi o 30 mau kilo kilo i hele i ka pāʻina hoku, e lawe ana i kā lākou mau telescopes a me nā kiʻi paʻi kiʻi e kiʻi i ka nani o ka lani o ka pō me ke keakea ʻole o ka pollution māmā. Ua hōʻike ʻo Ajay Talwar, he mea kiʻi kiʻi kiʻi kiʻi kiʻi kiʻi, i ke koʻikoʻi o ka lani ʻeleʻele no ka nānā ʻana i nā mea nāwaliwali a me ka hopu ʻana i nā kiʻi kikoʻī. Ua ʻōlelo ʻo ia e hiki ke ʻike ʻia kekahi mau hanana astronomical e like me ka False Dawn a me Zodiacal Light mai Hanle ma muli o kona pouli.

ʻO kekahi o nā mea koʻikoʻi o ka pāʻina hōkū ʻo ia ka manawa e ʻike ai a kiʻi i ka Zodiacal Light, ʻo ia ka mālamalama o ka lā i hoʻopuehu ʻia e ka lepo ma ka mokulele o ka ʻōnaehana solar. Hiki i nā mea komo ke nānā i kēia hanana i ʻelua mau pō.

Ua hoʻokipa ka hanana i nā poʻe mai nā wahi like ʻole ma India, me Bangalore, Chennai, Delhi, Mandi, Ahmedabad, Lakshadweep, a me Mumbai. Ua haʻi ʻo Sudhash Natarajan mai ka Bangalore Astronomical Society i ke ʻano o ka Hanle's Bortle-1 lani, i koho ʻia ʻo ia ka pae ʻeleʻele loa, ʻae iā ia e nānā i nā aniani ʻeleʻele. Ua hōʻike ʻo ia i kona hoihoi no ka hoʻi ʻana i Hanle i kēlā me kēia makahiki.

Ma waho aʻe o ka pāʻina hōkū, ua hāʻawi ka IIA, me ke kālā mai UT Ladakh, i 24 mau telescope liʻiliʻi i nā kamaʻāina i koho ʻia i loko o ka mālama ʻana a hoʻomaʻamaʻa iā lākou ma ke ʻano he Astronomy Ambassadors. Ke manaʻo nei kēia hoʻolālā e hoʻokomo a hoʻonaʻauao i ke kaiāulu kūloko e pili ana i ka astronomy a hoʻonui hou aku i ka hiki ke astro-tourism o Hanle.

Ua hōʻike ka Luna Hoʻokele o IIA, ʻo Prof. Annapurni Subramaniam, i kona hauʻoli i ka hāʻawi ʻana i nā lani kūʻokoʻa o HDSR me nā poʻe ʻoliʻoli astronomy a hoʻomaikaʻi i ka hoʻomaʻamaʻa ʻana o nā kaiāulu kūloko e like me Astronomy Ambassadors no nā mākaʻikaʻi.

Ma ke ʻano holoʻokoʻa, ua hāʻawi ka hui hōkū mua mua ma Hanle Dark Sky Reserve i ka poʻe astronomers me ka manawa e ʻike i ka lani ʻeleʻele maoli a hopu i nā mea lani. Ua hōʻike ʻia ka holomua o ka hanana i ka hiki o Hanle ke ʻimi ʻia no ka poʻe hoihoi astronomy ma India a ma waho.

Nā wehewehena:

– Indian Institute of Astrophysics (IIA): He hui e alakaʻi ana i ka noiʻi ma nā wahi like ʻole o ka astrophysics a me ka astronomy ma India.

– Ke Keʻena ʻOihana Ola Ola, UT Ladakh: He keʻena kuleana no ka mālama ʻana a me ka mālama ʻana i nā holoholona hihiu ma ka Territory Union o Ladakh.

– ʻO Hanle Dark Sky Reserve (HDSR): He wahi ma kahi o 22 km radius a puni iā ​​Hanle i koho ʻia ma ke ʻano he wahi mālama lani ʻeleʻele no ka mālama ʻana i ka pollution māmā a mālama i ka lani ʻeleʻele no ka noiʻi astronomical a me ka astro-tourism.

– False Dawn: He mea i ʻike ʻia ma mua o ka wanaʻao kahi i ʻike ʻia ai ka lani e hoʻomālamalama ʻia ʻoiai ʻaʻole i puka mai ka lā.

- Māmā Zodiacal: ʻIke ʻia i ka lani ʻeleʻele ma mua o ka wanaʻao a i ʻole ma hope o ka napoʻo ʻana o ka lā.

– ʻO Bortle Scale: He unahi helu e ana i ka pouli o ka lani pō, me Bortle-1 ka pae ʻeleʻele loa.

- Nā ʻelele Astronomy: Nā kamaʻāina i loko o ka Hanle Dark Sky Reserve i aʻo ʻia e aʻo a alakaʻi i nā mākaʻikaʻi i nā hana pili i ka astronomy.

Nā Puna: Indian Institute of Astrophysics (IIA), Department of Wildlife Protection, UT Ladakh.