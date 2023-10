Hōʻuluʻulu nā Astrophotographers ma Hanle e nānā i ke kukui Zodiacal

Ua hōʻuluʻulu aʻela nā kilo hōkū mai nā wahi like ʻole o India ma Hanle, he kauhale ma ka ʻāina ʻo Ladakh, e ʻike a hopu i ka mea paʻakikī i kapa ʻia ʻo ka Zodiacal Light. Ua hōʻike ʻo Ajay Talwar, ka mea kiʻi kiʻi kiʻi lanakila i ka makana, i hele mai i Hanle no nā makahiki he nui, i ke koʻikoʻi o ka lani ʻeleʻele no ka nānā ʻana i nā mea nāwaliwali. Wahi a Talwar, hiki ke ʻike ʻia kekahi mau hanana astronomical e like me ka False Dawn a i ʻole ka Zodiacal Light mai Hanle ma muli o kona pōʻeleʻele.

ʻO ka Zodiacal Light kahi ʻōlinolino o ka lā i hoʻopuehu ʻia e nā ʻāpana lepo i ka mokulele o ka ʻōnaehana solar. ʻO kēia ʻano mea ʻino loa a hiki ke ʻike ʻia mai nā wahi ʻeleʻele loa, ma mua o ka wanaʻao. Laki ka poʻe i komo i ka Pāʻina Hōkū ma Hanle i ka ʻike ʻana a me ke kiʻi ʻana i kēia kukui ephemeral i nā pō ʻelua.

Ua hoʻokipa ka hanana i kahi hui like ʻole o ka poʻe i komo, ʻo ia hoʻi nā kamaʻāina kūloko, nā mākaʻikaʻi, a me ka poʻe hoihoi astronomy mai nā kūlanakauhale e like me Bengaluru, Chennai, Delhi, Mandi, Ahmedabad, Lakshadweep, a me Mumbai. Ua haʻi ʻo Sudhash Natarajan, he lālā o ka Bangalore Astronomical Society, i kona hauʻoli e pili ana i ka nānā ʻana i nā aniani pohihihi ma Hanle's Hanle Deep Space Resort (HDSR), e hāʻawi ana i kahi lani Bortle-1 pōʻeleʻele loa no ka nānā ʻana i nā hōkū.

Ua ʻōlelo ʻo Dorjey Angchuk, kekahi mea komo, ʻo Hanle kahi puʻuhonua no ka poʻe kilo hōkū. Ua hōʻike ʻo ia i nā hoʻolālā e hoʻokumu i ka HDSR Star Party ma ke ʻano he hanana makahiki, me ka manaʻo e lilo ia i hui i makemake nui ʻia no ka poʻe hoihoi astronomy ma India a ma waho. Hoʻohui ʻia, hoʻolaha ʻia ʻo Hanle ma ke ʻano he kahua no ka huakaʻi astro-tourism, e hoʻowalewale i nā malihini hou aʻe e ʻimi i nā mea kupanaha o ka lani pō ma kēia wahi mamao.

Ma ke ʻano holoʻokoʻa, ʻo ka hōʻuluʻulu ʻana o nā astrophotographers a me nā astronomers i Hanle i hāʻawi i kahi manawa kūʻokoʻa e ʻike ai i ka nani ethereal o ka Zodiacal Light a mahalo i ka pōʻeleʻele kūʻokoʻa e hiki ai ke nānā.

