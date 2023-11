Ke ʻimi nei i ka hohonu pohihihi o Jupiter: ʻO Juno's Haunting Discovery

Ua loaʻa i ka mokulele Juno kahi mokuahi NASA i ka wā o kāna lele lele ʻana o Jupiter. Ma ke kiʻi i paʻi ʻia ma ka lā 7 o Kepakemapa, ua kiʻi ʻo Juno i kahi kiʻi o kahi māhele ma ka ʻāpana ʻākau loa o Jupiter i kapa ʻia ʻo Jet N7. ʻO ka mea e weliweli ai kēia kiʻi ʻo ia ka hana ʻana o nā ao wiliwili a me nā ʻino ʻino ma kēia ʻāina i kahi helehelena ʻuhane.

Hāʻawi kēia haʻalulu Halloween lani i kahi hiʻohiʻona hoihoi o ke kanaka pilikua kinoea, me he mea lā e hāʻawi ana i kahi mask Halloween ma ke ʻano o ka helehelena hauʻoli. ʻO ka ʻaoʻao haʻahaʻa o ka lā i hoʻohālikelike ʻia i nā hiʻohiʻona paʻakikī, e hōʻike ana i ka hohonu o kēia ʻāina pohihihi. ʻO ka ʻepekema kamaʻāina ʻo Vladimir Tarasov i hana akamai i ka ʻikepili maka mai JunoCam, e hāʻawi ana i ko mākou ʻike i ka hoʻoikaika ʻana o ka lewa o Jupiter.

Kaulana ʻia ka lewa o Jupiter no kāna mau ʻano ʻino a me nā ʻōnaehana ʻino nui. Hōʻike ʻia nā ao ʻōniʻoniʻo o kēia kiʻi i ʻelua mau maka pohō, ka ihu wili, a me nā lehelehe ʻāwīwī, e hoʻohui ana i ka hopena ʻino. Eia nō naʻe, he mea koʻikoʻi e hoʻomaopopo i kēia mau kiʻi mai Juno e hoʻoulu pinepine ai i ka pareidolia, kahi mea e ʻike ai ka poʻe nānā i nā helehelena a i ʻole nā ​​hiʻohiʻona i nā ʻano like ʻole.

Hoʻomanaʻo paha ka poʻe hoihoi i ka Astrology i nā manawa ʻē aʻe o ka pareidolia i nā kino lani, e like me ka "Face on Mars." Eia kekahi, ua manaʻo kekahi poʻe mākaʻikaʻi pūnaewele ua ʻike lākou i nā "holoholona" like ʻole ma Mars i nā kiʻi i hopu ʻia e NASA's Curiosity and Perseverance rovers.

ʻOi aku ka hana a Juno ma mua o ka hopu ʻana i nā kiʻi hoʻohiwahiwa. Hāʻawi ia i nā ʻepekema i nā ʻikepili koʻikoʻi e aʻo i ka dynamics paʻakikī o ka lewa o Jupiter. Ma ke kālailai ʻana i nā ʻino o ka lewa, nā cyclones, a me nā anticyclones, hiki i nā poʻe akamai ke loaʻa nā ʻike i nā ʻano ʻano o ka honua a me nā makani kahawai.

NPP:

Nīnau: He aha ka manaʻo o ka pareidolia?

A: ʻO Pareidolia kahi mea e ʻike ai ka poʻe i nā hiʻohiʻona maʻamau, e like me nā maka a i ʻole nā ​​​​mea, i nā mea hoʻoulu ʻole a pili ʻole paha.

Nīnau: He aha ke kumu o ka misionari a Juno?

A: ʻO ka mission a Juno ke aʻo ʻana i ka lewa o Jupiter a hōʻiliʻili i ka ʻikepili e loaʻa ai ka ʻike maikaʻi aʻe i nā ʻano o ka lewa a me ka hoʻoikaika o ka lewa.

Nīnau: Aia kekahi mau hanana ʻē aʻe o ka pareidolia ma ke ākea?

A: ʻAe, ʻo ka "Face on Mars" kaulana kekahi laʻana o pareidolia ma ke ākea, me nā ʻano hana "holoholona" like ʻole i manaʻoʻiʻo kekahi ua ʻike lākou i nā kiʻi mai Mars rovers.

Nīnau: ʻO wai ka mea nāna i hoʻoponopono i ke kiʻi i hopu ʻia e Juno?

A: Ua hana akamai ka ʻepekema kamaʻāina ʻo Vladimir Tarasov i ka ʻikepili maka mai JunoCam e hoʻonui i ko mākou ʻike i ka hoʻoikaika ʻana o ka lewa o Jupiter.