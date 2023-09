Hōʻike nā lāʻau lāʻau kahiko i ke akamai kiʻekiʻe o ke kanaka mua

Ua ʻike ka poʻe kālaihonua i nā lāʻau lāʻau kahiko ma Zambia e kūʻē i nā manaʻo mua e pili ana i ka hiki o nā kānaka mua. ʻO nā mea i ʻike ʻia, i paʻi ʻia ma ka puke moʻolelo Nature, hōʻike i ka poʻe o ka makahiki pōhaku i kūkulu i nā hale kokoke i ka hapalua miliona mau makahiki i hala, e hōʻike ana i kahi pae o ka naʻauao a me ka noʻonoʻo i ʻike ʻole ʻia ma mua.

Ua ʻeli a kālailai ka papahana noiʻi Deep Roots of Humanity o ke Kulanui o Liverpool i ka lāʻau kahiko. Ua hōʻike ʻo Polofesa Larry Barham, ke alakaʻi o ka papahana, ua hoʻololi kēia ʻike i kona ʻike i nā kūpuna kanaka mua. Manaʻo ʻo ia ua hoʻohana kēia poʻe kahiko i ko lākou mākaukau a me ka hana ʻana e hana i kahi mea hou a nui mai ka lāʻau.

Ua loaʻa pū i nā mea noiʻi nā mea hana lāʻau kahiko, me nā lāʻau ʻeli, akā ʻo ka mea hoihoi loa i ʻike ʻia he ʻelua ʻāpana lāʻau i hui pū ʻia ma nā kihi ʻākau. Ua hoʻohana ʻia nā mea hana pōhaku e ʻoki i nā notches i loko o nā lāʻau, e ʻae iā lākou e hui pū ʻia. Ma ka nānā ʻana i nā papa honua kahi i kanu ʻia ai ka lāʻau, ua hoʻoholo ka hui ma kahi o 476,000 mau makahiki.

Ua kaupalena ʻia nā hōʻike mua o ka hoʻohana ʻana o ke kanaka i ka lāʻau i ke ahi a me ka hana ʻana i nā mea hana maʻalahi. Hoʻopiʻi kēia ʻike i ka manaʻo ua alakaʻi nā kānaka mua i nā ola nomadic a hōʻike ʻia ua hiki iā lākou ke hana paʻakikī.

ʻAʻole maopopo ke kumu o kēia mau hale lāʻau. ʻO ka nui o nā lāʻau i hōʻike ʻia ua hoʻohana ʻia lākou no ke kūkulu ʻana i kekahi mea nui, he kahua paha no kahi malu a i ʻole kahi hale ma kahi muliwai no ka lawaiʻa. Eia nō naʻe, me ka ʻole o nā hōʻike piha, paʻakikī ke hoʻoholo i ke ʻano pololei o kēia mau hale a i ʻole nā ​​ʻano kanaka kahiko i kūkulu iā lākou.

Ua lawe ʻia nā mea lāʻau i UK no ka nānā ʻana a me ka mālama ʻana. Ke pau kēia, e hoʻihoʻi ʻia lākou i Zambia e hōʻike ʻia. ʻO ka manaolana e hoʻonui kēia mau ʻike i nā hōʻiliʻili a hoʻomālamalama i ka moʻomeheu hana lāʻau ma Zambia a me nā pilina kanaka kahiko me ke kaiapuni.

Puna: BBC News