Ua ʻike ʻia ka hoʻohana mua ʻana o ka lāʻau i ke kūkulu ʻana ma Zambia

Ua ʻike nā kānaka kālaihonua i ka hoʻohana mua ʻia ʻana o ka lāʻau i ke kūkulu ʻana i kahi pāpū ma luna o kahi wailele ma ka ʻākau o Zambia. ʻO ka hale, e pili ana i ka 476,000 mau makahiki i hala aku nei, ua ʻike mua ʻia ke ʻano o ka lāʻau i ke kūkulu ʻia ʻana ma kahi ākea ākea. ʻO ka notch lāʻau, i hana ʻia me ka hoʻohana ʻana i nā ʻenehana wili a me ke kuʻi ʻana, ua hoʻohui ʻia i ʻelua ʻāpana a loaʻa ʻia ma ka ʻaoʻao o nā mea hana lāʻau he nui i loko o kahi kīʻaha loko wai. Hoʻopiʻi nā ʻike i ka manaʻo ʻo Homo sapiens wale nō i hiki ke hoʻololi i ka ʻāina.

He mea kakaikahi ka mālama ʻana i ka lāʻau ma muli o ka palaho, he mea paʻakikī ke hoʻoholo i ke kumu o ka hana lāʻau. Eia nō naʻe, ua mālama ʻia nā ihe lāʻau i loko o nā ʻano pōhā ma ʻEnelani a me Kelemānia, mai nā haneli haneli mau makahiki. ʻO kahi ʻāpana lāʻau mai 780,000 mau makahiki aku nei i loaʻa i loko o ka ʻIseraʻela ua unuhi ʻia ʻo ia ka mea hana lāʻau kahiko loa. ʻOiai ʻaʻole liʻiliʻi nā hōʻike o ka hana lāʻau i ka prehistory mua, ʻo ka ʻike ʻana o Kalambo e hāʻawi i ka nui o nā ʻāpana lāʻau i hana ʻia, e hōʻike ana i kahi ākea o ka hoʻohana ʻana ma mua o nā mea kaua.

ʻAʻole ʻike ʻia ke kumu o ka hale, akā manaʻo ka poʻe noiʻi e hiki ke lawelawe ma ke ʻano he paepae a i ʻole ke ala hele ma ka ʻaoʻao o ka loko. ʻAʻohe mea hoʻohana lāʻau ʻē aʻe i ʻike ʻia ma ka ʻApelika a i ʻole Eurasian Paleolithic, koe wale kekahi lāʻau notched i ʻike mua ʻia ma ia kahua hoʻokahi 70 mau makahiki i hala.

Hoʻohui ʻia kēia ʻike ʻike honua i ka mōʻaukala archaeological hoihoi o Zambia. Ma mua, ua ʻike ʻia ka iwi poʻo o kahi hominin i kapa ʻia ʻo Kabwe Man, Homo heidelbergensis, ma Kabwe. Ma kahi o 300,000 mau makahiki i hala, ua uhaʻi ʻo Kabwe Man i ka manaʻo laina o ka hoʻomohala kanaka a hōʻike i ke ola ʻana o nā hanauna kanaka like ʻole. ʻOiai ʻaʻole pili pono ka Ipoʻo i ka hale lāʻau, he moho ikaika ia.

ʻAʻole maopopo ka ʻike o nā mea nāna i hana i ka hale a me ka nui o nā mea hana, ʻoiai ua noho ʻia ʻo ʻApelika e nā ʻano hominin like ʻole i kēlā manawa. Eia nō naʻe, ʻo ka ʻāina ʻo Kalambo kahi wahi o ka hana no nā ʻano hominin he nui, me ka Homo heidelbergensis a me ka Homo naledi paha. Pono e noiʻi hou e wehe i nā mea pohihihi e pili ana i ka hoʻohana mua ʻana o ka lāʻau i ke kūkulu ʻana ma Zambia.

Sources:

– Barham et al., Natura (2023)

– Haaretz