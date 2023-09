Hoʻopili ka haʻawina hou i nā microbes ʻōpū i ke olakino iwi

Ua ʻike nā kānaka ʻepekema i kahi pilina ma waena o ka microbiome gut a me ke olakino iwi. Ua ʻike ʻia kahi noiʻi hou e pili ana kekahi mau microbes puʻuwai me ka iwi iwi, microarchitecture, a me ka ikaika. Hōʻike nā ʻike e hiki ke hoʻololi i ka microbiome o ka ʻōpū e hoʻomaikaʻi i ke olakino iwi.

ʻO ke aʻo ʻana, i kapa ʻia "He haʻawina ʻelua-cohort e pili ana i ka hui ma waena o ka microbiota gut a me ka iwi iwi, microarchitecture, a me ka ikaika," i paʻi ʻia ma Frontiers in Endocrinology. Ua noiʻi nā mea noiʻi i ka hui ʻana ma waena o ka microbiome gut a me ke kiʻekiʻe kiʻekiʻe peripheral quantitative computed tomography (HR-pQCT) scans o ka radius a me ka tibia i ʻelua cohorts nui.

Ua hoʻohana nā mea noiʻi i ka ʻikepili mai ka Framingham Third Generation Study a me ka Osteoporotic Fractures in Men study e hoʻoholo ai inā he mea hiki ke hoʻololi ʻia e kōkua i ke olakino iwi. Hoʻonui ka iwi haʻahaʻa i ka pilikia o ka ulu ʻana i ka osteoporosis a me nā haʻihaʻi, ʻoi aku ka nui o ka poʻe ʻelemakule.

Ua hōʻike ʻia nā ʻike i loaʻa i kekahi mau bacteria, e like me Akkermansia a me Clostridiales bacterium DTU089, he mau pilina maikaʻi ʻole me ke olakino iwi i ka poʻe ʻelemakule. Ua pili mua ʻo Akkermansia me ka momona, ʻoiai ʻoi aku ka nui o DTU089 i nā poʻe me ka haʻahaʻa haʻahaʻa o ke kino a me ka lawe ʻana i ka protein. ʻIke ʻia kēia mau mea e pili ana i ke olakino iwi.

Ua ʻike pū nā mea noiʻi ua pili kekahi mau bacteria me nā ʻokoʻa o ka ʻāpana ʻāpana iwi, e hōʻike ana e hiki i nā microbes ke hoʻololi i ka loli ʻana o ka iwi me ka ʻelemakule.

ʻOiai ʻoi aku ka nui o ka noiʻi ʻana e hoʻomaopopo i nā hopena kikoʻī o nā meaola bacteria ma ke olakino iwi, hāʻawi kēia haʻawina i nā ʻike koʻikoʻi i ka hana kūpono o ka microbiome ʻōpū i ke olakino iwi. ʻO ka hope loa, ʻo ka huli ʻana i ka microbiome o ka ʻōpū he ala e hiki mai ana no ka hoʻomaikaʻi ʻana i ke olakino iwi.

Sources:

- Ke aʻo ʻana i paʻi ʻia ma Frontiers ma Endocrinology (ʻAʻohe URL)

– Ke Kula Lapaʻau ʻo Harvard ʻo Marcus Institute for Aging Research