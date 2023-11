Pono nā alakaʻi hou no ka loaʻa ʻana o ka inoa hoʻokele honua

Ua hōʻike ʻia kahi loiloi hou i alakaʻi ʻia e Annie Lennox, kahi mea noiʻi ma The Open University, ʻo nā alakaʻi no ka inoa ʻana i nā hiʻohiʻona o ka honua i nele i ka komo ʻana o ke kāne a hōʻike i ka manaʻo i nā kāne. ʻO ka noiʻi a Lennox, e pili ana i ka nānā ʻana i ka waihona ʻikepili o ka International Astronomical Union (IAU), ua ʻike ʻia he ʻelua wale nō pākēneka o nā lua lua Moon i ʻike ʻia ma muli o nā wahine.

ʻO ka IAU kahi hui honua o ka poʻe ʻike hōkū ʻoihana, a ʻo kāna mau kulekele e hoʻoponopono i ka inoa ʻana o nā hiʻohiʻona honua e like me nā lua, mauna, awāwa, canyons, moana, a me nā lua pele. Ua kākau ʻo Lennox i kahi leka i wehe ʻia i ka IAU, e koi ana iā lākou e hoʻoponopono i ka manaʻo i kā lākou mau kulekele inoa, āna i ʻōlelo ai he "kānaka keʻokeʻo cisgender."

Ua hoʻomaka ʻia ka hana o ka inoa ʻana i nā lua o ka mahina e ka mea kilo kilo ʻItalia ʻo Giovanni Battista Riccioli i ka makahiki 1635. Ua lawe ʻo ia i nā poʻo inoa o nā kānaka ʻepekema kaulana no kāna mau ʻike, he kuʻuna a ka IAU e hahai nei i kēia mau lā.

ʻOiai ʻaʻole hāʻawi pololei ka IAU i nā inoa, hoʻomaʻamaʻa ia i ka hoʻokumu ʻana i nā hui hana a i ʻole nā ​​pūʻulu hana e noi a ʻae i nā inoa no nā hiʻohiʻona kikoʻī. Hoʻoikaika pinepine kēia mau manaʻo mai nā kiʻi mōʻaukala, nā moʻolelo moʻomeheu, a i ʻole nā ​​kumuhana moʻomeheu. Eia nō naʻe, hoʻopaʻapaʻa ʻo Lennox e hoʻomau kēia ala i nā hana pono ʻole mōʻaukala a kōkua i ka nele o ka ʻokoʻa i loko o ka nomenclature.

Ua hōʻike pū ʻia ka noiʻi a Lennox i nā ʻokoʻa i ka hōʻike ʻana o nā wahine ma waena o nā hiʻohiʻona honua. ʻOiai ke hōʻike nei ʻo Mercury i kahi hiʻohiʻona maikaʻi iki me ka 11.8 pakeneka o kāna mau lua i kapa ʻia ma hope o nā wahine, hōʻike ʻo Mars i ka like ʻole o ke kāne, me ka 1.8 pakeneka wale nō o kāna mau lua i kapa ʻia ma hope o nā wahine. Ma ka ʻaoʻao ʻē aʻe, ʻo Venus nā lua a pau i kapa ʻia ma hope o nā wahine, akā he 38 pakeneka wale nō ka mea i manaʻo ʻia i nā wahine maoli i hāʻawi nui i ke kaiāulu.

No ka hōʻoia ʻana i ka ʻokoʻa a me ka ʻokoʻa o ka inoa honua, pono e nānā a hoʻoponopono i nā alakaʻi o kēia manawa. ʻO kēia ka mea e hiki ai ke hoʻolauleʻa hou aku i nā haʻawina i hāʻawi ʻia e nā kāne a pau i ka mōʻaukala. Ma ka hoʻohana ʻana i kahi ʻano hoʻohui ʻē aʻe i ka inoa o nā hiʻohiʻona honua, hiki i ke kaiāulu ʻepekema ke hana i wahi no kahi ākea ākea o nā moʻolelo a hoʻoikaika i ke kaulike a me ka ʻike no nā mea āpau.