ʻO ka wā e hiki mai ana o ka meaʻai ma ka lewa: ulu i nā mea kanu no nā misionari lōʻihi

Ke hoʻomākaukau nei ʻo NASA no nā misionari i ka mahina a me Mars, hoʻokahi paʻakikī koʻikoʻi ka hōʻoia ʻana i kahi kumu meaʻai hoʻomau no nā poʻe hui i ko lākou noho lōʻihi ʻana i ka lewa. I kēia manawa, hilinaʻi nui nā astronauts i ka meaʻai i hoʻopaʻa ʻia, aia nā palena i ke ʻano o ka maikaʻi a me ka meaʻai i ka manawa. No ka hoʻoponoponoʻana i kēia pilikia, keʻimi nei nā mea noiʻi i ka hiki ke ulu i ka meaʻai ma ke ākea, e hoʻemi i ka pono no ka hoʻolako pinepine a me ka hōʻoiaʻana i ka lako meaʻai hou a me ka meaʻai no nā misionari lōʻihi.

Ua hoʻokumu ʻo NASA i ka papahana "Growing Beyond Earth" me ka hui pū ʻana me ka Fairchild Botanical Garden ma 2015. Aia kēia papahana i nā haneli o nā papa ʻepekema kula waena a me ke kula kiʻekiʻe ma waena o ʻAmelika Hui Pū ʻIa e ulu ana i nā ʻanoʻano like ʻole i kahi noho like me ka International Space Station ( ISS). ʻO nā hua e ulu ana i loko o kēia mau lumi papa e hoʻoneʻe ʻia i kahi keʻena ma NASA's Kennedy Space Center no ka hoʻāʻo hou ʻana. Hoʻouna ʻia nā hua i koho ʻia i ka ISS e loiloi i ko lākou ulu ʻana i nā kūlana microgravity.

Ua hoʻomohala ʻo NASA i nā ʻōnaehana kūikawā e kākoʻo i ka ulu ʻana o nā mea kanu ma ka lewa. ʻO ka Vegetable Production System (Veggie) kahi keʻena haʻahaʻa haʻahaʻa hiki ke mālama i nā mea kanu ʻeono. Mālama lima nā lālā o ka hui i nā mea kanu, e hoʻoinu iā lākou me ka lima. ʻO kekahi ʻōnaehana, ʻo ka Passive Orbital Nutrient Delivery System (Veggie PONDS), hoʻomaʻamaʻa i ka hānai ʻana a me ka hoʻoinu ʻana i nā mea kanu. ʻO ka Advanced Plant Habitat kahi mea hana automate piha i hoʻolālā ʻia e aʻo i ka ulu ʻana o nā mea kanu me ka liʻiliʻi o ka poʻe hana.

He mea koʻikoʻi nā kūlana māmā a me nā meaʻai no ka ulu maikaʻi ʻana o nā mea kanu ma ke ākea. Ua ʻike kekahi ʻano hoʻokolohua i kapa ʻia ʻo Veg-04A, Veg-04B, a me Veg-05 i ka ulu ʻana o ka sinapi Mizuna, kahi hua ʻōmaʻomaʻo lau, ma lalo o nā ʻano māmā like ʻole. Ua hoʻohālikelike ʻia ka hua, ka hoʻokumu ʻana i ka meaʻai, a me nā pae microbial o nā mea kanu i ulu i ka lewa me nā mea i ulu ma ka Honua. Ua loiloi pū nā lālā o ka hui i ka ʻono, ke ʻano, a me nā ʻano ʻē aʻe o ka huahana. ʻO kahi hoʻokolohua ʻē aʻe, ʻo Plant Habitat-04, i kālele ʻia i ka launa pū ʻana o nā mea kanu-microbe a nānā i ka ʻono a me ke ʻano o nā pepa chile.

Ua hōʻike ʻia nā hoʻokolohua mua e hiki i ka microgravity ke hoʻopōʻino i ka ulu ʻana o ka mea kanu akā ʻaʻole ia e hōʻeha i ke olakino mea kanu holoʻokoʻa. No ka laʻana, ua ulu nā mea kanu palaoa i 10% kiʻekiʻe i ka microgravity i hoʻohālikelike ʻia i ko lākou mau hoa ma ka Honua. Ua hōʻike ʻia nā noiʻi ʻo Seedling Growth e hiki i nā mea kanu ke hoʻololi i ka microgravity ma o ka hoʻololi ʻana i ka ʻōlelo gene e pili ana i nā koʻikoʻi i hoʻokomo ʻia i ka lewa. Ua ʻimi ʻia ka ʻike gravity i nā mea kanu ma o ka hoʻokolokolo ʻana i ka Plant Gravity Sensing i mālama ʻia e ka Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA). Ua ana kēia haʻawina i ka hopena o ka microgravity ma nā pae calcium, e hāʻawi ana i nā ʻike i ka hoʻolālā ʻana i nā ala kūpono no ka ulu ʻana i nā mea kanu ma ke ākea.

He paʻakikī koʻikoʻi ka hāʻawi wai kūpono i ka microgravity. Ua hōʻike ʻia ka noiʻi Plant Water Management i kahi ʻano hydroponic e hāʻawi i ka wai a me ka ea i nā aʻa kanu. Ua hoʻāʻo ʻia ka haʻawina XROOTS me nā ʻenehana hydroponic a me ka aeroponic (e pili ana i ka ea) ma ke ʻano he mau mea ʻokoʻa i ka mahi ʻai ʻāina maʻamau. Hiki i kēia mau ʻenehana ke hiki i ka hoʻoulu ʻana i nā mea kanu nui no ka ʻimi ʻana i ka lewa e hiki mai ana.

Eia kekahi, ʻo nā noiʻi VEG-03 e pili ana i ka mahi ʻana i nā mea kanu like ʻole, me ka Extra Dwarf Pak Choi, Amara Mustard, a me Red Romaine Lettuce. I ka wā o ka hoʻokolohua, ua alakaʻi ʻo NASA astronaut Mike Hopkins i ka hoʻololi ʻana i nā mea kanu mua ma ka lewa, e hoʻoneʻe ana i nā ʻōpuʻu olakino mai kahi uluna ulu i nā mea paʻakikī ma Veggie. Hāʻawi kēia hoʻololi kūleʻa i nā mea hou no ka hoʻonui ʻana i ka ulu ʻana o ka mea kanu i ka microgravity a me ka hoʻonui ʻana i nā ʻano mea kanu i hiki ke ulu i ka lewa.

Ke hoʻomau nei ʻo NASA i kāna noiʻi a me kāna mau hoʻokolohua, ʻike ʻia ʻo ka ulu ʻana i nā mea kanu i ka lewa kahi hopena hoʻohiki no nā misionari lōʻihi. ʻO ka ʻike i loaʻa mai kēia mau hana e kōkua i ka hoʻolālā ʻana i nā ʻenehana a me nā ala e hiki mai ana no ka hoʻomohala ʻana i ka meaʻai hoʻomau i ka lewa, e kākoʻo ana i nā pahuhopu koʻikoʻi o ka ʻoihana no ka ʻimi kanaka ma waho o ka Honua.

