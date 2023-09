ʻO ke kumu o ka hana kūpono: nā ʻike mai ka noiʻi pēpē

By

ʻO kahi noiʻi hou i hana ʻia e nā mea noiʻi ma Florida Atlantic University (FAU) ua hoʻomālamalama i ke kumu o ka hana kumu a me ka puka ʻana o ka ʻoihana i loko o nā kānaka. Ua hoʻohana ke aʻo ʻana i nā pēpē kanaka ma ke ʻano he kumuhana e hoʻomaopopo i ke ʻano o ka neʻe ʻana o ka neʻe ʻana i ka hana manaʻo.

I loko o ka hoʻokolohua, ʻo nā kamaliʻi i ka wā mua he poʻe nānā paʻa. Eia nō naʻe, i ka wā i hoʻopaʻa ʻia ai kekahi o ko lākou mau wāwae i kahi kelepona pēpē i hoʻopaʻa ʻia i ka moena, ʻike lākou hiki iā lākou ke hoʻoneʻe i ke kelepona ma o kā lākou neʻe ʻana. Ua ʻike ʻia kēia ʻike i ka "hanau o ka ʻoihana" a alakaʻi i ka hoʻololi ʻana mai ka hana kuʻuna i ka manaʻo.

Ua hoʻohana ka poʻe noiʻi i ka ʻenehana hopu neʻe ʻokiʻoki e ana i ka neʻe ʻana o nā pēpē a me ke kelepona paʻa i ka lewa 3D. Ua ʻike lākou i ka manaʻo maikaʻi ma waena o ka neʻe ʻana o ke pēpē a me ka neʻe ʻana o ke kelepona i hōʻike i ka pilina kumu a me ka hopena, e alakaʻi ana i ka piʻi ʻana o ka neʻe ʻana o ke pēpē.

Wahi a JA Scott Kelso, ka mea kākau kiʻekiʻe o ke aʻo ʻana, puka ka ʻoihana i ka wā e ʻike ai ke pēpē i kona hiki ke hana i nā hopena i ka honua. Hōʻike ʻia kēia ʻike e ka piʻi koke ʻana o ka neʻe ʻana, e hōʻailona ana i ka hoʻololi ʻana i ka hana i manaʻo ʻia.

Ua hōʻike pū ʻia ka haʻawina ʻo ka ʻoihana kahi kaʻina hana hoʻonohonoho ponoʻī, me ka manaʻo i loaʻa i ka neʻe a me ka noho mālie. Hāʻawi ka hoʻoikaika ʻana o ka hana a me ka hana ʻole i ka lokahi o ka ʻike ʻike o ke keiki.

Hāʻawi nā ʻike o kēia noiʻi i nā ʻike nui o ka puka ʻana o ka ʻoihana i loko o ke kanaka, e hāʻawi ana i nā ʻike i ke ʻano o kā mākou ʻike ʻana i ko mākou pilina me ka honua a ʻike i ko mākou hiki ke hoʻololi. Hoʻonui ia i ko mākou ʻike no ka hana kumu a hoʻohui i ka noiʻi ʻepekema e hoʻomau nei i ke ʻano o ka ʻoihana.

