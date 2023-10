Ke ʻimi nei i nā Frontiers Hou: ʻO India a me ka US Forge Pathbreaking Collaboration ma ka Space Domain

I loko o kahi hana hoʻoikaika honua, ʻo India a me ʻAmelika Hui Pū ʻIa e hui pū nei e hoʻolalelale i ka ʻimi ʻana i ka lewa, e uhaʻi ana i nā manaʻo i manaʻo ʻia e pili ana i nā hui kuʻuna ma kēia kahua. Ua hōʻike ʻia kahi hōʻike kupaianaha ʻo NASA's Ingenuity Mars Helicopter, he ʻāpana koʻikoʻi o ka huakaʻi koʻikoʻi ʻo Mars 2020 e hele pū ana me ka Perseverance Rover, i hana akamai ʻia e Kauka Bob Balaram, he kamaʻāina India i hana ma ka Jet Propulsion Laboratory. Hōʻike kēia hoʻokō kupaianaha i ka nani a me ke akamai o nā ʻepekema India a me nā ʻenekinia i ka hoʻokau ʻana i nā palena o ka ʻenehana ʻenehana.

Ke nānā nei i mua, ua hoʻonohonoho ʻia kahi hana ʻē aʻe Indo-US e lele. I ke kakahiaka nui o ka makahiki e hiki mai ana, e lele aku ana kahi satellite kiʻi honua i kapa ʻia ʻo NISAR, i hoʻomohala ʻia e nā ʻepekema India a me ʻAmelika, i ka lewa mai Sriharikota. Ke hoʻohiki nei kēia ʻoihana hui e hoʻololi i ke kahua o ka nānā ʻana i ka honua, e hāʻawi ana i nā ʻike koʻikoʻi i nā kaiaolaola ikaika o ko kākou honua, nā ʻano ʻano ea, a me nā kumuwaiwai kūlohelohe.

Ma kahi kipa ʻana i Kaleponi, ua loaʻa iā NDTV's Pallava Bagla ka manawa kūʻokoʻa e ʻike maka i nā holomua kupaianaha a me nā ʻoihana e hoʻolaha nei i loko o ka hui ākea Indo-US. Hōʻike kēia kipa i ka hoʻolaʻa nui, ka hana paʻakikī, a me ka hui pū ʻana ma hope o kēia mau papahana koʻikoʻi.

NPP:

Nīnau: ʻO wai ʻo Kauka Bob Balaram?

A: ʻO Kauka Bob Balaram he kamaʻāina ʻĀina nāna i hana koʻikoʻi i ka hoʻomohala ʻana i ka Helicopter Ingenuity Mars o NASA ma ke ʻano o ka misionari Mars 2020.

Nīnau: He aha ka NISAR?

A: ʻO NISAR (NASA-ISRO Synthetic Aperture Radar) kahi ukali kiʻi honua i kūkulu pū ʻia e hāʻawi i nā ʻike ʻokiʻoki i nā ʻano like ʻole o ka dynamics o ka honua, e like me ke ʻano o ke aniau, nā kaiaola, a me nā kumuwaiwai kūlohelohe.

Nīnau: He aha ke koʻikoʻi o ka hui pū ʻana o Indo-US ma ke ākea?

A: ʻO ka hui pū ʻana ma waena o India a me ʻAmelika ma ke kahua ākea e hōʻike ana i ka hilinaʻi like ʻole, ka ʻike, a me nā mea hou i kaʻana like ʻia e nā lāhui ʻelua. Hoʻohui pū lākou i nā palena o ka ʻimi ʻana a me ka wehe ʻana i ke ala no ka holomua holomua o ka ʻenehana ākea.