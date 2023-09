Ua ʻeha ʻia ke kāne kāne ma ka moʻo ʻana i ke aniani ma ka male ʻana o nā Iudaio

Ua hōʻeha ʻia kahi kāne kāne i ka wā o ka male male ma Bnei Brak ma ka Pōʻakahi. ʻOiai e komo ana i ka hana o ka uhaʻi ʻana i ke aniani ma lalo o ka pā mare, ua ʻoki ʻia ke kāne kāne i kona wāwae. Ua hana ʻia kēia hanana ma kahi keʻena ʻahaʻaina, a ua kāhea koke ʻia nā hui lapaʻau i kahi hanana. Ua loaʻa i ke kāne kāne ka lāʻau lapaʻau mua ma ke keʻena a ua lawe ʻia ʻo ia i Mayanei HaYeshua Medical Center ma Bnei Brak no ka mālama hou ʻana.

ʻO Baruch Goldberg, he lāʻau lapaʻau mai United Hatzalah nāna i mālama i ke kāne mare, ua ʻōlelo ʻo ia he ʻeha hohonu ma ka wāwae. Ma hope o ka lawelawe ʻana i ke kōkua mua, ua lawe ʻia ke kāne kāne i ke keʻena lapaʻau no ka mālama olakino hou.

ʻO ka haʻihaʻi ʻana o ke aniani kahi kuʻuna maʻamau i nā male mare Iudaio. Hana ʻia ia i ka pau ʻana o ka hana a hele pū ʻia me ka ʻoliʻoli a me ka hoʻolauleʻa. ʻO ka haʻihaʻi ʻana o ke aniani he hōʻailona ia i ka luku ʻia ʻana o ka luakini Hemolele ma Ierusalema a he mea ia e hoʻomanaʻo ai i ka mōʻaukala o ka poʻe Iudaio a me ke kūpaʻa.

ʻO nā hanana e like me kēia ke koʻikoʻi i ke koʻikoʻi o ka mālama palekana i ka wā o ka hoʻomana a me ka moʻomeheu. Pono nā wahi male e hōʻoia i nā hana kūpono e pale ai i nā pōʻino a me nā ʻeha. Eia hou, pono e akahele nā ​​mea komo a hōʻoia i ka ʻike maikaʻi ʻia e pili ana i nā pilikia e pili ana i kēia mau kuʻuna.

Title: Ua ʻeha ke kāne male ma ka moʻomeheu Iudaio ma Bnei Brak

Sources:

- Hāʻawi ʻia ka lāʻau lapaʻau e United Hatzalah

– Ke mālama hou aku ma Mayanei HaYeshua Medical Center