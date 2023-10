ʻOi aku paha ka pale ʻana o ka Pepa hau ʻo Greenland i ka hoʻomehana honua ma mua o ka manaʻo mua

Ua hōʻike ʻia kahi haʻawina hou i paʻi ʻia i kēia manawa e ʻoi aku ka paʻa o ka hau hau Greenland i ka hoʻomehana honua ma mua o ka mea i manaʻo ʻia ma mua. Ua ʻike ka poʻe noiʻi e pane mālie ana ka hau hau i ka hoʻomehana ʻana o ke kanaka, ʻo ia hoʻi, ʻo ka ʻoki ʻana i ka hoʻokuʻu ʻia ʻana o ke kinoea ʻōmaʻomaʻo i loko o nā kenekulia e hiki mai ana ke pale aku i ka hoʻoheheʻe ʻana.

ʻO ke aʻo ʻana, i alakaʻi ʻia e nā mea noiʻi mai ka Potsdam Institute for Climate Impact Research a me ka Arctic University of Norway, ua hoʻohana i nā hiʻohiʻona kamepiula e hoʻohālikelike i nā hopena kūpono o nā ʻano wela like ʻole ma ka pepa hau. Ua hoʻoholo lākou ʻoiai inā e ʻoi aku ka nui o nā paepae wela koʻikoʻi no kekahi manawa, hiki nō ke pale ʻia i kahi kikoʻī e hopena i ka piʻi nui ʻana o ka ʻilikai ma luna o nā haneli haneli mau makahiki.

Eia nō naʻe, hoʻoikaika ka poʻe noiʻi ʻaʻole ia he manaʻo e hoʻomaha ʻia nā hana e hakakā i ka hoʻololi ʻana i ke aniau. Ua ʻōlelo lākou he mea koʻikoʻi a koʻikoʻi ka hoʻēmi ʻana i ka hoʻokuʻu ʻia ʻana o ke kinoea hoʻomehana honua. Hōʻike ka haʻawina i ke koʻikoʻi o ka hoʻopaʻa ʻana i nā wela o ka honua ma mua o 1.5 degere Celsius ma mua o nā pae hana mua e pale ai i ka hoʻoheheʻe hou ʻana o ka pepa hau.

Uhi ʻia ka ʻili hau Greenland ma kahi o 80% o ka mokupuni nui loa o ka honua a ke hāʻawi nei i kēia manawa i ka piʻi ʻana o ke kai. Inā e hehee loa, e pi'i a'e ka 'ilikai o ka honua ma kahi o 24 kapua'i, e hopena i nā hopena pō'ino no nā kūlanakauhale kahakai a puni ka honua.

Hāʻawi kēia haʻawina i ka manaʻolana inā e hana koke ʻia e hōʻemi i ka hoʻokuʻu ʻia ʻana o ke kinoea ʻōmaʻomaʻo, hiki ke pale ʻia ka hiʻohiʻona ʻino loa o ka hāʻule ʻana o ka lau a me ka piʻi ʻana o ke kai. Eia nō naʻe, he mea koʻikoʻi ka manawa o ka hoʻemi ʻana o ka hoʻokuʻu ʻana, no ka mea, hiki i ka lohi ʻana o nā keneturi ʻoi aku ke alakaʻi i ka piʻi nui o ka ʻilikai.

I ka hopena, ʻoiai ke hōʻike ʻia nei ka haʻawina e ʻoi aku ka paʻa o ka ʻili hau Greenland i ka hoʻomehana honua, e hōʻike ana i ka pono o ka hana wikiwiki e hoʻoponopono i ka hoʻololi ʻana i ke aniau a e hōʻemi i nā pilikia e pili ana i ka hoʻoheheʻe ʻana i nā pā hau.

