Hōʻike ʻia kahi haʻawina i ka piʻi ʻana o ka heheʻe o ka ʻili ma Greenland a me ka emi ʻana o ka hehee ma Antarctica

Ua hōʻike ʻia kahi noiʻi hou i hana ʻia e nā mea noiʻi ma ke Kulanui o Utrecht a me ke Kulanui o Kaleponi, Irvine (UCI) i ka hoʻoheheʻe ʻana o ka hau ma Greenland i nā makahiki i hala iho nei, ʻoiai ma Antarctica, ua lohi ia. Ua nānā ka poʻe ʻepekema i ke kuleana o ka makani katabatic a me Foehn i ka hoʻoheheʻe ʻana o ka ʻili hau o Greenland. ʻO kēia mau makani, ka mea e lawe mai ana i ka ea mahana a maloʻo i ka piko o nā glaciers, ua hoʻonui ʻia ma mua o 10% o ka hoʻoheheʻe ʻana ma Greenland i nā makahiki he ʻumi i hala. Eia naʻe, ua emi ko lākou hopena i ka hau hau o Antarctica e 32%.

Ua hoʻohana ka haʻawina i nā hoʻohālike hoʻohālike ʻāina e nānā i ka hopena o kēia mau makani ma luna o ka hau ma Greenland a me Antarctica. Ua hōʻike ʻia nā hopena he kuleana nui o ka makani i lalo i ka heheʻe ʻana o ka hau ma nā wahi ʻelua. ʻO kēia hoʻoheheʻe ili ke alakaʻi i ka wai kahe a me ka papa hau, ka hopena o ka hoʻonui ʻana i ke kahe o ka wai maʻemaʻe i ke kai a hopena i ka piʻi ʻana o ka ʻilikai.

Ua ʻōlelo ʻo Charlie Zender, ka mea kākau kumu o ka noiʻi a me ke kaukaʻi UCI o ka ʻepekema ʻōnaehana honua, ʻoiai he mea nui ka hopena o ka makani, ʻokoʻa nā hopena o ka hoʻomehana honua ma ka Hema a me ka ʻĀkau ʻĀkau. Ma Greenland, ʻo nā mahana wela i hui pū ʻia me nā hopena o ka makani ua alakaʻi i kahi piʻi 34% o ka hoʻoheheʻe ʻana o ka hau. Ua ʻōlelo ʻo Zender i kēia ma muli o ka hopena o ka hoʻomehana honua ma ka North Atlantic Oscillation (NAO), ka mea i hoʻoulu ai i lalo o ka latitu kiʻekiʻe maʻamau a lawe mai i ka ea mahana i Greenland a me ka Arctic.

Ma ka ʻaoʻao ʻē aʻe, mai 2000, ua ʻike ʻo Antarctica i ka emi ʻana o ka hoʻoheheʻe ʻana o ka honua ma kahi o 15%. Ma muli o ka emi ʻana o ka hoʻoheheʻe ʻia ʻana o ka makani ma muli o ka hāʻule ʻana o nā papa hau ʻelua ma ka Peninsula Antarctic. Eia kekahi, ʻo ka hoʻihoʻi ʻana o ka lua ozone i ka stratosphere Antarctic ua hāʻawi i ka insulation pōkole, e pale ana i ka ʻili mai ka hoʻoheheʻe hou.

He mea koʻikoʻi ka nānā ʻana a hoʻohālike i ka hoʻoheheʻe ʻana ma Greenland a me Antarctica i ka wā e pōʻino ai ko lākou mau hau hau, ʻoiai lākou e paʻa nei ma kahi o 200 kapuaʻi o ka wai mai ka moana. ʻO ka hoʻoheheʻe ʻana o kēia mau ʻili hau ua hāʻawi ʻia i ka piʻi ʻana o ka ʻilikai he 0.75 iniha mai ka makahiki 1992. ʻOiai ʻo Greenland ka mea hoʻokele mua o ka piʻi ʻana o ka ʻilikai i nā makahiki i hala iho nei, e hopu ana ʻo Antarctica a e hoʻomalu i ka ʻilikai e hiki mai ana. e ala mai.

Sources:

- Haʻawina: "Wind-Associated Melt Trends and Contrasts Between the Greenland and Antarctic Ice Sheets" i paʻi ʻia ma Geophysical Research Letters

– EcoWatch – E pili ana iā mākou: I hoʻokumu ʻia ma 2005 ma ke ʻano he nūpepa kaiapuni ma Ohio, ʻo EcoWatch kahi kahua kikohoʻe i hoʻolaʻa ʻia no ka hoʻolaha ʻana i ka maikaʻi, nā ʻike pili ʻepekema e pili ana i nā pilikia kaiapuni, nā kumu, a me nā hoʻonā.