ʻIke hou ʻia ʻo Kometa ʻōmaʻomaʻo i ola kokoke i ka hālāwai me ka Lā

ʻO Nishimura kahi comet ʻōmaʻomaʻo i hoʻi mai i ka wā i hala aku nei i kona hui ʻana me ka lā a ke hoʻi nei i ka ʻaoʻao o waho o ka ʻōnaehana solar. Ua ʻike mua ʻia kēia kometa, ʻo ia hoʻi ʻo C/2023 P1, e ka mea kilo hōkū ʻo Hideo Nishimura i ka lā 12 o ʻAukake. .

I ka hoʻomaka ʻana, ua manaʻo ʻia ʻo Comet Nishimura paha kekahi mea interstellar, e like me 'Oumuamua a i ʻole Comet 2I/Borisov, e hana ana i kāna huakaʻi mua a hope loa ma ka ʻōnaehana solar. Eia naʻe, ua hōʻike hou ʻia ka nānā ʻana he orbit elliptic loa kona, e lawe ana iā ia i loko o ka ʻōnaehana solar i kēlā me kēia 430 makahiki ma mua o ka maʻa ʻana a puni ka lā a hoʻi i ka Oort Cloud.

Ua hoʻokokoke loa ʻo Comet Nishimura i ka Honua i ka lā 12 o Kepakemapa, ma kahi o 78 miliona mau mile o ka honua. Ua hōʻea ʻo ia i perihelion, ka lae kokoke loa i ka lā, i ka lā 17 o Kepakemapa, e hele mai ana i loko o 20.5 miliona mile mai ko mākou hoku home. ʻOiai ʻo ka pōʻino o ka hoʻokokoke ʻana i ka lā, ʻike ʻia ʻo Nishimura i ola me ka ʻole o ka pōʻino. Ke neʻe nei ʻo ia mai ka lā a i ʻaneʻi i ka Honua, kahi e lilo ai ia i mea ʻoi aku ka māmā o ka mālamalama i ka ʻike ʻana o ka mālamalama mai kona coma.

Akā naʻe, ʻaʻole maʻalahi ka ʻike ʻana i ke kometa. ʻIke ʻia ma kahi kokoke i ka lewa ma mua koke o ka puka ʻana a i ʻole ma hope koke o ka napoʻo ʻana o ka lā. ʻOi aku ka pōʻeleʻele i kēia manawa ma mua o kona hoʻokokoke ʻana i ka Honua, no laila pono ke kelepona ikaika a i ʻole nā ​​​​mea hana kiʻi kiʻi ʻoniʻoni kūikawā e ʻike pono ai. Ua hoʻokō ʻo Astrophotographer Petr Horalek i ke kiʻi pohihihi o ka comet i ka lā 17 Kepakemapa, akā ʻaʻole hiki iā ia ke ʻike iā ia me ka ʻole o kāna mau lako.

He ʻoi aku ka maikaʻi o ka poʻe Australia e ʻike i ke kometa i kēia pule aʻe, no ka mea, e napoʻo ana ʻo ia ma kahi o hoʻokahi hola ma hope o ka lā i kēlā manawa, e ʻoi aku ka mālamalama i ka poʻe nānā ma ia wahi o ka honua. Aia kekahi mea hiki ke lilo ʻo Comet Nishimura i kumu o ka ʻauʻau meteor Sigma-Hydrids makahiki, hiki ke hana i ka ʻauʻau o kēia makahiki i ʻoi aku ka ikaika a me ka nani o ka ʻike ma mua o ka maʻamau. Hiki i nā ʻike hou aʻe i ka lā Dekemaba ke hōʻoia a hōʻole paha i kēia manaʻo.

