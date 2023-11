The Frozen Frontiers: Hoʻonui i ko mākou ʻike no nā Honua hau

ʻO ka mākaʻikaʻi ʻana i nā kino lani mamao i hoʻopaʻa mau i ka noʻonoʻo kanaka, a ke hoʻomau nei kā mākou ʻimi ʻike i nā palena o ka ʻike ʻepekema. Hōʻike ka hōʻike kūlana hou (kumu: arxiv.org) i nā holomua i hana ʻia i ka hoʻomaopopo ʻana i nā honua hau, e hāʻawi ana i kahi hiʻohiʻona hou e pili ana i ko lākou hiki ke mālama i ke ola a hōʻike i nā ʻike e pili ana i ke kumu o ko kākou ao.

ʻO nā honua hau, ʻike ʻia hoʻi he kino cryogenic a i ʻole nā ​​hōkū hau, he ʻano hoihoi o nā mea lani. ʻOkoʻa loa kēia mau kaiapuni maloʻo mai ko lākou mau hoa mahana, e hōʻike ana i nā luʻi kūʻokoʻa a me nā manawa kūpono no ka ʻimi ʻepekema. Mai nā ʻāina hau hau o Pluto a hiki i ka moana hau hau o ʻEulopa, ua paʻa kēia mau mahina hau a me nā hōkūhele i nā mea huna nui e kali ana e wehe ʻia.

ʻOiai ʻaʻole hāʻawi ka hōʻike kūlana i nā huaʻōlelo pololei, hōʻike ia i nā ʻike kupaianaha a nā ʻepekema i hana ai i nā makahiki i hala. Ma o ka nānā ʻana i ka ʻikepili i hōʻiliʻili ʻia e nā ʻimi ākea a me nā telescopes, ua ʻike ka poʻe noiʻi i nā molekala organik paʻakikī, me nā waikawa amino, ma nā honua hau. Hoʻonui kēia mau ʻāpana molekala o ke ola i ka hiki ke loaʻa i kēia mau ʻāina maloʻo i nā kūlana e pono ai ke ola e puka mai.

Eia kekahi, ʻike ka hōʻike i ke kuleana o nā kino hau i ka wehe ʻana i nā mea pohihihi o ko mākou kumu honua. Hāʻawi ke ʻano maʻemaʻe o kēia mau honua maloʻo i kahi waihona waiwai o nā mea i mālama ʻia, hiki ke hoʻi i ka hoʻomaka ʻana o kā mākou ʻōnaehana solar. Ma ke aʻo ʻana i ke ʻano o kēia mau hau hau lani, loaʻa i nā ʻepekema nā ʻike waiwai nui i nā kaʻina hana i hoʻokumu i ko mākou kaiāulu.

NPP:

Nīnau: Loaʻa nā honua hau i kā mākou ʻōnaehana solar?

A: ʻAʻole, ua ʻike ʻia nā honua hau i nā ʻōnaehana hōkū ʻē aʻe kekahi.

Nīnau: ʻAʻohe wela a wela paha nā mahina hau a me nā hōkū?

A: Hiki i nā honua hau ke loaʻa ka hana geothermal, hiki ke hāʻawi i ka mehana a me ka ikehu kūloko.

Nīnau: Aia paha ke ola ma kēia mau honua hau?

A: ʻO ka loaʻa ʻana o nā molekala organik paʻakikī ma nā honua hau he mea hiki ke loaʻa kekahi ʻano o ke ola ma laila.

Nīnau: Pehea e hōʻiliʻili ai nā ʻepekema i ka ʻikepili mai kēia mau honua hau?

A: Ua hāʻawi ʻia nā ʻikepili koʻikoʻi e pili ana i nā honua hau, e like me NASA's New Horizons a me Galileo, ʻoiai nā telescopes e kōkua i ka nānā mamao a me ka nānā ʻana.

Ke hoʻonui nei ko mākou ʻike ʻana i nā honua hau, ʻoi aku ka paʻakikī o nā mea hiki ke ʻike. Paʻa kēia mau ʻāina enigmatic i ke kī no ka wehe ʻana i nā ʻāpana paʻakikī o ko mākou ao, e hoʻokūkū i kā mākou mau manaʻo i manaʻo mua ʻia a me ka hoʻoulu ʻana i nā hanauna e hiki mai ana. Me kēlā me kēia ʻike hou, hoʻokokoke mākou i ka pane ʻana i ka nīnau kahiko: ʻo mākou wale nō i ka honua?