Hiki i nā nalu Gravitational ke hōʻike i ke kuleana o ka mea ʻeleʻele i ka hoʻololi ʻana i nā hōkū neutron

Ua manaʻo kekahi hui o nā physicist theoretical ma India i kahi ala hou e hoʻomaopopo ai i ke kuleana o ka mea ʻeleʻele i ka hoʻololi ʻana i nā hōkū neutron i mau lua ʻeleʻele me ka hoʻohana ʻana i nā nalu gravity. ʻO ka mea pōʻeleʻele kahi mea hypothetical i manaʻo ʻia e launa pū me nā mea maʻamau ma o ka ʻumekaumaha a ma muli o nā pilina nāwaliwali ʻole. Hiki i kēia mau pilina ke ʻae i nā ʻāpana ʻeleʻele e paʻa i loko o kahi hōkū neutron, ʻo ia ke koena kumu nui o kahi hōkū nui i pahū ma ke ʻano he supernova.

Manaʻo ka poʻe noiʻi ʻo ka hōʻiliʻili ʻana o ka mea ʻeleʻele i loko o ke kumu o kahi hōkū neutron hiki ke hoʻonui i kona mānoanoa a hiki i kahi e hāʻule ai i loko o kahi lua ʻeleʻele liʻiliʻi. A laila, ulu kēia lua ʻeleʻele a hoʻopau i ka hōkū neutron, a loaʻa i kahi lua ʻeleʻele me ka nui haʻahaʻa ma mua o ka mea i manaʻo ʻia. ʻO ka ʻike ʻana i kēlā mau lua ʻeleʻele haʻahaʻa hiki ke hāʻawi i nā hōʻike hoʻohiwahiwa no ke ola ʻana o nā mea ʻeleʻele.

ʻO ka nānā ʻana i nā nalu ʻumekaumaha mai nā hui ʻana o nā lua ʻeleʻele ua hōʻike mua i ke ola ʻana o nā lua ʻeleʻele i loko o kahi ākea nui o 2-5 mau lā. Manaʻo nā mea noiʻi e hana ʻia kekahi o kēia mau lua ʻeleʻele me ke kōkua o ka mea ʻeleʻele. Hōʻike pū ka haʻawina e hiki i ke aʻo ʻana i kēia mau hui ke hāʻawi i nā ʻike koʻikoʻi i ke ʻano o ka mea pōʻeleʻele a me kāna mau pilina me nā nucleons.

ʻO ka pōmaikaʻi o ka hoʻohana ʻana i nā nalu ʻumekaumaha no ka ʻimi ʻana i nā hōʻike o ka mea ʻeleʻele, ʻo ia ke ʻano maʻalahi loa i loaʻa no ka ʻike ʻana i ka pilina ʻole o ka mea ʻeleʻele me ka mea maʻamau. ʻAʻole like me nā mea ʻike ʻē aʻe, ʻaʻole pili ka nānā ʻana i ka nalu ʻumekaumaha i ka walaʻau hope mai nā kumu like neutrinos.

I ka hopena, hōʻike kēia haʻawina e hiki i nā nalu gravity ke hāʻawi i ka ʻike waiwai e pili ana i ke kuleana o ka mea ʻeleʻele i ka hoʻololi ʻana i nā hōkū neutron i mau lua ʻeleʻele. ʻO nā ʻike hou aʻe o ka hui ʻana o nā lua ʻeleʻele e ʻae i nā physicists e loiloi i nā hiʻohiʻona like ʻole o ka mea ʻeleʻele a hāʻawi i nā kaohi i kāna pilina me nā mea maʻamau.

