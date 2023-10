Ke kānalua nei iā Einstein lāua ʻo Euler: Ke hoʻāʻo ʻana i nā kānāwai o ka ʻumekaumaha i ke ao holoʻokoʻa

I ka makahiki 1915, ua hoʻokomo ʻo Albert Einstein i kāna kumumanaʻo o General Relativity, nāna i hoʻololi i ko mākou ʻike o ke ao holoʻokoʻa. Ma mua o ka noʻonoʻo ʻana i ka lewa a me ka manawa ma ke ʻano he mau mea paʻa, ua manaʻo ʻo Einstein he ikaika lākou a hui pū me ka mea a me ka māmā. Ua wehewehe kāna mau hoohalike i ke ʻano o nā mea i ʻae ʻia a hoʻopaʻa ʻia i ka manawa-manawa, e hoʻoikaika ana i ka neʻe ʻana o nā hōkū, nā galaxies, a me ka mālamalama.

Akā, hiki anei iā mākou ke maopopo he kūpono mau nā hoʻohālikelike o Einstein? Aia kekahi mau kūlana i hiki ke uhaki ʻia, a i ʻole kahi e pono ai ka hoʻololi ʻana i nā hoʻohālikelike i manaʻo ʻia e ka mea makemakika 18th-century Leonhard Euler? He nīnau kēia a ka poʻe ʻepekema e ʻimi nei, ʻoi aku ka hāʻawi ʻana i nā mea pohihihi e mau nei i ko kākou ao.

ʻO kekahi o kēia mau mea pohihihi he mea ʻeleʻele, kahi ʻano mea hiki ʻole ke ʻike ʻia me nā telescopes o kēia manawa. I ka makahiki 1930, ua ʻike ʻo Fritz Zwicky he ʻelima mau manawa ʻoi aku ka nui o nā mea ma ke ao holoʻokoʻa ma mua o ka mea hiki iā mākou ke ʻike. Ua kapa ʻo ia i kēia mea ʻike ʻole ʻia he "mea pōʻeleʻele." ʻAʻole hiki i ka poʻe ʻepekema ke ʻike i nā mea ʻeleʻele a i ʻole maopopo i kā lākou ʻano. Hiki paha i nā mea ʻeleʻele ke hoʻopili ʻia i nā mana ʻokoʻa ma mua o ka mea maʻamau, no laila ke hoʻohālikelike nei i ka hoohalike a Euler?

ʻO kekahi mea pohihihi, ʻo ia ka ʻike ʻana i ka hoʻonui ʻia ʻana o ke ao holoʻokoʻa, kūʻē i ka manaʻo o Einstein. Ke ho'āʻo nei nā kānaka ʻepekema e hoʻomaopopo i ke kumu o kēia ʻano. Aia kekahi mea "ʻeleʻele" me ka ʻumekaumaha hoʻopailua? A i ʻole pili ʻole ka manaʻo ʻumekaumaha o Einstein ma nā unahi nui loa? Hāʻawi kēia mau mea pohihihi i ka hoʻoikaika ʻana i nā kānāwai i manaʻo ʻia e Einstein lāua ʻo Euler.

Ke aʻo nei nā mea noiʻi i ke ʻano o ka ʻumekaumaha ma kahi mamao loa o ke ao holoʻokoʻa. Ua ʻike lākou i kahi pūlima o ka gravity i hoʻololi ʻia i kapa ʻia ʻo "gravitational slip." Wahi a General Relativity, pono e ʻike ka māmā a me ka mea i ka piʻo like i ka wā e hele ai ma waena o ka manawa ākea. Ma ka hoʻohālikelike ʻana i ke ʻano o ka hāʻule ʻana o nā galaxies i loko o nā pūnāwai umekaumaha a me ke ʻano o ka pale ʻana o ka mālamalama mai kēia mau galaxies, hiki i nā ʻepekema ke hoʻoholo inā he paheʻe umekaumaha.

Eia nō naʻe, inā ʻike ʻia kahi paheʻe umekaumaha, paʻakikī ka hoʻoholo ʻana inā ma muli o ka hoʻololi ʻana i nā kānāwai o Einstein a i ʻole ka hoʻololi ʻana o ka hoohalike o Euler. No ka hoʻokaʻawale ʻana ma waena o nā mea ʻelua, pono nā ʻepekema e ana i ka hopena i kapa ʻia ʻo "gravitational redshift," hiki ke hana me nā telescopes e like me ka Dark Energy Spectroscopic Instrument a me ka Square Kilometer Array.

I loko o kahi noiʻi hou i paʻi ʻia ma Nature Astronomy, ua hoʻoholo ka poʻe ʻepekema ʻaʻole hiki i ke ana ʻana i ka gravity slip wale nō ke hoʻoholo inā he hoʻololi ʻia nā kānāwai o Einstein a i ʻole ka hoʻohālikelike ʻana o Euler. Eia nō naʻe, ma ke ana ʻana i ka gravity redshift, hiki ke hana i kēia ʻokoʻa. Aia ka pilikia ma ka ʻoiaʻiʻo e hiki i nā telescopes ke ana wale i ka neʻe hui o nā galaxies, aia nā mea maʻamau a me nā mea ʻeleʻele. ʻO ka hoʻokaʻawale ʻana i nā hopena o ka mea ʻeleʻele a me ka ʻumekaumaha i hoʻololi ʻia e lilo i mea paʻakikī i kēia hiʻohiʻona.

ʻO ka gravity redshift, ka mea i hoʻopili wale ʻia e ka distortion o ka manawa, hāʻawi i kahi ala e ʻimi pono ai i ka hiki o ka umekaumaha. Ke pakele ka malamalama i ka mana umekaumaha, huli kona waihoʻoluʻu i ka ʻulaʻula, e hōʻike ana i ka umekaumaha ʻulaʻula. He ʻokoʻa kēia hopena mai ka nānā ʻana i ka gravitational, ka mea i hana ʻia e nā distortions ʻelua a me ka manawa.

I ka hopena, he hana koʻikoʻi ka ʻimi ʻana i ka pono o nā hoʻohālikelike o Einstein a me Euler e hoʻomaopopo i nā mea pohihihi o ko kākou ao. ʻOiai ʻaʻole hiki ke hāʻawi i ka pane maopopo ke ana ʻana i ka paheʻe umekaumaha, ʻo ke ana ʻana i ka hoʻololi ʻulaʻula hiki ke kōkua i ka hoʻokaʻawale ʻana ma waena o nā hoʻololi ʻana o ka gravity a Einstein a me ka hoohalike a Euler. ʻO nā holomua hou i nā telescopes a me nā ʻenehana nānā e hiki ai i nā ʻepekema ke wehe i ke ʻano maoli o ka gravity a me ke ao holoʻokoʻa.

