Mammal Evolution ma ʻApelika ʻAʻole i alakaʻi ʻia e Grassland Expansion, Study Manaʻo

Hoʻopiʻi ka noiʻi hou i ka manaʻo lōʻihi o ka ulu ʻana o ka mammal ma ʻApelika, me ka mea o nā kūpuna kanaka hou, i alakaʻi nui ʻia e ka hoʻonui ʻana i nā mauʻu. ʻO kahi haʻawina i hana ʻia e nā mea noiʻi ma ke Kulanui o Utah e hōʻike ana i nā loli i nā mea kanu i hoʻololi i ka laulā ākea o nā hui mammal, e alakaʻi ana i ka pau ʻana a me ke kumu o nā ʻano mea hou. Ua nānā ka haʻawina i ka hoʻohālike ʻana i nā pane o 58 mau ʻano herbivorous hou i nā loli i ka uhi lāʻau ma waena o nā paka a me nā mālama kūlohelohe ma ʻApelika. Hōʻike nā hopena i kahi makemake no nā kaiapuni me ka hapalua o ka uhi lāʻau, ʻoiai he kakaikahi nā ʻano i makemake i nā mauʻu ākea a i nā ululāʻau pani.

Ua noʻonoʻo pū ka pūʻulu noiʻi i nā meaʻai makemake o nā ʻano mammal, me nā grazers, browsers, frugivores, a me nā mea hānai hui. Ua hōʻike ʻia ka emi ʻana o nā ʻano ʻano i makemake i nā wahi noho ākea me ka piʻi ʻana o ka uhi lāʻau, aʻo nā ʻano i makemake i nā ululāʻau i pani ʻia ua hōʻike i ka emi ʻana o ka likelika me ka neʻe ʻana i nā mauʻu ākea. Ua ʻike ʻia ka haʻawina ʻo kekahi mau ʻano, e like me ka impala, buffalo, a me ka wildebeest, ʻaʻole i hōʻike i ka noʻonoʻo i ka hoʻololi ʻana i ka uhi o nā mea kanu.

Ua hoʻoholo ka poʻe noiʻi ʻo ka ʻoihana kaiaola i hoʻonui ʻia i ka hopena o Cenozoic he ʻāina savannah, i hoʻomalu ʻia e nā mauʻu i hoʻopili ʻia me nā kumu lāʻau a me nā kumulāʻau. Ua hoʻoikaika nui ʻia kēia mau kaiapuni e ka ua makahiki, hiki ke hōʻemi i ka ulu ʻana o ka ulu ʻana i nā kūlana maloʻo a i ʻole ka hoʻoheheʻe ʻana i nā mea kanu mea kanu ma nā wahi me ka ua nui.

Hoʻoikaika pū ka haʻawina i nā palena o ka hoʻohana ʻana i nā koena mōʻalihaku e hana hou i nā loli ʻāina i hala. Ua hōʻike ʻia nā noiʻi mua e hōʻike ana kekahi mau mōʻalihaku i ka ululāʻau paʻa, akā ua hōʻike kēia noiʻi ʻaʻole hiki i kēia mau mōʻalihaku ke hōʻike pololei i ka uhi ulu lāʻau ma kahi ākea. Hoʻomaopopo ka poʻe noiʻi i ka hilinaʻi wale ʻana i nā mōʻalihaku ma ke ʻano he "mea hōʻike" i ka wā o ke kūkulu hou ʻana i ka paleoecological.

I ka hōʻuluʻulu manaʻo, hōʻike ka haʻawina ʻaʻole paha ʻo ka hoʻonui ʻia ʻana o nā mauʻu a hiki i ka Cenozoic hope loa ka mea hoʻokele mua o ka speciation mammal a me ka luku ʻana ma ʻApelika. Akā, ʻo ka hoʻololi ʻana i ka uhi o nā mea kanu, i hoʻohuli ʻia e nā mea e like me ka ua, ua hana nui i ka hoʻohua ʻana o ka mammal ma ka ʻāina.

