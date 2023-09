Hāʻawi nā Līpika o Graphene i kahi kahua ʻoi aku ka maikaʻi no nā haʻawina Twistronics

Hiki i nā mea noiʻi ke hoʻomalu maikaʻi i ke kihi wili a maʻalahi ke aʻo ʻana i nā hopena uila e kū mai ana mai ka wili ʻana a me ka hoʻopaʻa ʻana i nā papa pili o nā mea ʻelua-dimensional (2D). ʻO nā haʻawina twistronics mua i kālele ʻia i ka wili ʻana i ʻelua flakes o nā mea a me ka hoʻopaʻa ʻana iā lākou, akā ʻo ka ʻenehana hoʻokumu lipine hou e hiki ai ke hoʻololi mau i ke kihi wili, e hāʻawi i ka mana maikaʻi a hiki i ka maʻalahi o ke aʻo ʻana i nā hopena uila.

Ma ka hoʻopaʻa ʻana i nā papa o nā mea 2D a me ka hoʻololi ʻana i ke kihi ma waena o lākou, ua ʻike nā mea noiʻi hiki iā lākou ke hoʻololi i nā waiwai uila o kēia mau mea. No ka laʻana, hoʻomohala kahi bilayer o ka graphene i kahi ʻāpana ʻāpana ke hoʻopili ʻia me ka nitride boron hexagonal. Hana ʻia kēia ma muli o ka hana ʻana o nā ʻāpana like ʻole o ka graphene a me ka hBN i kahi moiré superlattice, kahi e hiki ai ke hoʻokumu ʻia kahi āpau. Ma ka wili hou ʻana i nā papa a me ka hoʻonui ʻana i ke kihi ma waena o lākou, e nalowale ka ʻāʻī.

ʻO kēia hiki ke hoʻololi i nā waiwai uila me ka ʻole o ka hoʻololi ʻana i ke ʻano kemika o ka mea, he kuhikuhi hou i ka ʻenekinia mīkini a ua kapa ʻia ʻo "twistronics." Eia nō naʻe, he paʻakikī ka hoʻomalu ʻana i nā kihi wili a me nā kānana pili, no ka mea, loaʻa i nā wahi like ʻole o kahi laʻana nā waiwai uila like ʻole. No ka lanakila ʻana i kēia, ua kau ka poʻe noiʻi ma ke Kulanui ʻo Columbia i kahi papa graphene me ke ʻano lipine ma luna o ka hBN a hoʻopio mālie i kekahi kihi o ka lipine me ka microscope piezo-atomic force. Ua hana kēia i kahi kihi wili e ʻokoʻa mau a me kahi ʻano kikoʻī kikoʻī i hiki ke wānana.

Ua hiki i nā mea noiʻi ke hoʻokani mau i nā kihi ʻelua a me nā kihi wili, me ka hāʻawi ʻana iā lākou i ke komo ʻole ʻana i ka "fase diagram" o nā kihi wili. Hiki i kēia pae mana no ka palapala ʻāina pololei o ka hilinaʻi ʻana o ka hoʻokumu ʻana o ka hui uila ma ke kihi wili, ʻaʻole i hiki ma mua. Hoʻohui hou, hāʻawi ka ʻenehana hou i ka manawa mua e ana i ke kuleana o ke kānana i nā ʻōnaehana graphene bilayer angle ma ke ʻano reproducible a wehe i nā manaʻo hou no ka hoʻomalu ʻana i ke ʻano o ka hui uila i nā ʻōnaehana papa wili.

