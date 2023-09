Nā mea lanakila o ka Astronomy Photographer of the Year 15

Ua hoʻolaha ka Royal Observatory Greenwich i ka poʻe lanakila o ka Astronomy Photographer of the Year 15. Ua loaʻa i ka hoʻokūkū o kēia makahiki ma luna o 4,000 mau manaʻo mai 64 mau ʻāina like ʻole. Ua māhele ʻia ka hoʻokūkū i 11 mau ʻāpana, me ka lanakila holoʻokoʻa i koho ʻia mai nā mea lanakila o kēlā me kēia ʻāpana.

ʻO ke kūlana kiʻekiʻe o ka hoʻokūkū o kēia makahiki ua lilo ʻo Marcel Drechsler, Xavier Strottner, a me Yann Sainty mai Kelemānia a me Palani no kā lākou kiʻi o ka Andromeda galaxy. ʻO ke kiʻi i kapa ʻia ʻo “Andromeda, unexpected” e hopu ana i kahi arc plasma nui polū ma ka ʻaoʻao o kā mākou galaxy kokoke loa. He mea koʻikoʻi ka ʻike ʻana o ka plasma arc a ke aʻo ʻia nei e ka poʻe ʻepekema ma ke ʻano he mea kū hoʻokahi i ko mākou kihi o ke ao holoʻokoʻa.

ʻO nā mea lanakila ma nā ʻāpana ʻē aʻe, ʻo ia ʻo Monika Deviat mai Kanada no kāna kiʻi i kapa ʻia ʻo "Brushstroke" ma ke ʻano aurorae, ʻo Ethan Chappel mai ʻAmelika Hui Pū ʻIa no kāna kiʻi "Mars-set" ma kā mākou māhele mahina, ʻo Eduardo Schaberger Poupeau no kāna kiʻi "A. nīnau lā" ma kā mākou ʻano lā, ʻo Vikas Chander no kāna kiʻi ʻo "Zeila" ma ka ʻāpana kanaka & space, ʻo Tom Williams no kāna kiʻi "Suspended in a sunbeam" ma nā hōkū, comets & asteroids category, a me Angel An no kāna kiʻi. "Nā ahi ahi nui" ma ka māhele skyscapes.

Hōʻike kēia mau kiʻi weliweli i ka nani a me ke kamahaʻo o ke ao holoʻokoʻa, e hopu ana i nā hanana lani kakaʻikahi a e hōʻike ana i nā kino lani i nā kikoʻī kupaianaha. ʻO nā kiʻi lanakila he hōʻike ia i ke akamai a me ka noʻonoʻo o nā mea paʻi kiʻi, a me ka hoihoi pau ʻole me ka cosmos.

Puna: Royal Observatory Greenwich