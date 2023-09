ʻO ka hiki ke hoʻomaʻamaʻa i ka hoʻonui wikiwiki ʻana i ka nui o nā huelo nui

Ua ʻike ka poʻe noiʻi mai ka Max Planck Institute of Evolutionary Anthropology, ke Kulanui o Kaleponi Santa Barbara, a me ke Kulanui o Rochester, ʻo ka nui-tailed grackle, he ʻano manu e hoʻonui wikiwiki nei i kona heluna kanaka ma ʻAmelika ʻĀkau. ʻano hana. Ua ʻike ka poʻe noiʻi ua hoʻonui ʻia ka laula o nā huelo nui i ko lākou wahi noho a ua hoʻololi ʻia i ka noho ʻana i nā kaona ʻē aʻe, nā ʻāina maloʻo, ʻaʻole like me ko lākou ʻohana pili loa, ʻo ka waʻa-tailed grackle.

ʻO ke aʻo ʻana, ma muli o ka ʻike ʻepekema kamaʻāina o nā hanana manu ma waena o 1979 a me 2019, ua hōʻike ʻia ʻaʻole i neʻe wale nā ​​grackles nui i loko o nā wahi noho hou i kūpono i kā lākou mau koi mua akā ua hoʻonui ikaika i ko lākou ākea ma ka hoʻololi ʻana i ko lākou makemake noho. ʻO ka mea ʻē aʻe, neʻe iki nā ʻōpala huelo waʻa i ko lākou ākea i ka ʻākau no ka pane ʻana i ka hoʻololi ʻana i ke aniau.

Ua noiʻi pū ka poʻe noiʻi i ke kuleana o ka hana i ka hiki i nā grackles huelo nui ke hoʻololi i nā wahi noho hou. Ua ʻike lākou ua ʻoi aku ka maʻalahi a me ka hoʻomau ʻana o ka heluna kanaka ma ka lihi o ka laula i ka hoʻohālikelike ʻana i ka heluna kanaka ʻole. Manaʻo ka poʻe noiʻi ʻo ka hoʻomau ʻana e hiki ai i nā poʻe ke ʻimi i nā hoʻonā i nā pilikia i nā kaiapuni hou, ʻoiai ʻo ka loli ʻana o ka maʻalahi i loko o ka heluna kanaka e hoʻonui i ka manawa o ka hoʻonui kūleʻa.

Hōʻike nā ʻike i ke koʻikoʻi o ka maʻalahi a me ka hoʻomau i ka hoʻomaʻamaʻa ʻana i ka hoʻonui wikiwiki ʻana a me ka ʻōlelo ʻana i ka hoʻomaopopo ʻana i ke ʻano o ka hoʻololi ʻana o nā ʻano e like me nā huelo nui i nā kaiapuni hou e hiki ai ke hāʻawi i nā ʻike no ke kōkua ʻana i nā ʻano iʻa e kū i nā loli kaiapuni.

Puna: Peer Community Journal (DOI: 10.24072/pcjournal.320)