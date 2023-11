Ua ʻimi ʻia ke Kakauolelo Nui hou no ka 'Oihana Hoʻokele, Culture, Arts, Gaeltacht, Sport and Media

Ke ʻimi nei ke Keʻena ʻOihana Hoʻokele, Culture, Arts, Gaeltacht, Sport a me Media i kahi Kakauolelo Nui hou nāna e mālama i ke kulekele, ka waihona kālā, a me ke aupuni. Me ka uku hoʻokūkū ʻoi aku ma mua o € 230,000 i kēlā me kēia makahiki, manaʻo ka ʻoihana e huki i nā moho kiʻekiʻe no kēia kuleana koʻikoʻi.

He nui nā kuleana o ke Kakauolelo Nui, ʻo ia hoʻi ka hoʻomohala ʻana a me ka hoʻolaha ʻana i ka ʻoihana mākaʻikaʻi, ka mālama ʻana i ka hoʻoilina moʻomeheu waiwai o ʻIlelani, a me ke kākoʻo a mālama ʻana i ka ʻōlelo ʻAmelika. Hoʻohui ʻia, pili ka hana i ka nānā ʻana i ka ʻoihana haʻuki, a me ka hoʻolaha ʻana a me nā ʻāpana media. He kuleana koʻikoʻi ka ʻoihana i ka hāʻawi kālā ʻana i nā mea hoʻolaha lawelawe aupuni RTÉ a me TG4, e hōʻoia ana e hoʻomau kēia mau kahua koʻikoʻi i ka hāʻawi ʻana i nā ʻike kiʻekiʻe i ka lehulehu.

E manaʻo ʻia ka moho kūleʻa e hāʻawi i nā ʻōlelo aʻo kulekele waiwai i ke Kuhina Catherine Martin a me nā Kuhina o ka Moku'āina. Na lākou nō hoʻi ke kuleana no ka hāʻawi ʻana i ke alakaʻi hoʻolālā a me ke alakaʻi ʻana i nā ʻāpana like ʻole ma lalo o ka mana o ke keʻena.

I mea e lanakila ai ma kēia kūlana, pono e loaʻa i ke Kakauolelo Nui hou ka noʻonoʻo kūpono a me ka ʻike politika, ʻoi aku hoʻi i ka wā e pili ana i nā mea kālā, kulekele, a me nā mea hana. He mea koʻikoʻi ko lākou ʻike maopopo i nā pilikia a me nā manawa kūpono e hiki mai ana a hiki ke hoʻokele pono iā lākou.

Inā makemake ʻoe i kēia manawa hoihoi, mai poina ʻoe i ka manawa palena no nā noi, ʻo ia ka Pōʻalima, Nowemapa 16. Na ka moho i koho ʻia e pani i ke Kakauolelo Nui o kēia manawa, ʻo Katherine Licken, ka mea i lawelawe ma ia kuleana mai ka makahiki 2017.

No ka hoʻoponopono ʻana i ka emi ʻana o ka loaʻa kālā o ka laikini a me ke ʻano o ka wā e hiki mai ana o ka media, ua hoʻokumu ʻo Kuhina Catherine Martin i ke komisina media e hiki mai ana. E noiʻi a hana kēia komisina i nā ʻōlelo aʻoaʻo no ka wā e hiki mai ana o ka ʻāina media ma Ireland. Ua manaʻo ʻia e komo ikaika ke Kakauolelo Nui hou i ka hoʻokō ʻana i nā hoʻololi e kū mai ana mai nā ʻike a kēia komisina.

NPP:

Nīnau: He aha ka hana a ke Kakauolelo Nui ma ke Keʻena ʻOihana Hoʻonaʻauao, Culture, Arts, Gaeltacht, Sport and Media?

A: Na ke Kakauolelo Nui ke kuleana no nā kulekele, kālā, a me nā mea hoʻomalu i loko o ke keʻena, me ka hoʻomohala ʻana a me ka hoʻolaha ʻana i ka ʻoihana mākaʻikaʻi, ka mālama ʻana i ka hoʻoilina moʻomeheu, kākoʻo i ka ʻōlelo Irish, a me ka nānā ʻana i nā haʻuki, hoʻolaha, a me ka media. nā ʻāpana.

Nīnau: He aha ka uku no ke kūlana Kakauolelo Nui?

A: ʻO ka uku no ke kūlana Kakauolelo Nui ma luna o €230,000 i kēlā me kēia makahiki.

Nīnau: ʻO wai e hōʻike aku ke Kakauolelo Nui hou?

A: E hōʻike ke Kakauolelo Nui hou i ke Kuhina o ka Hoʻokele, Culture, Arts, Gaeltacht, Sport and Media, Catherine Martin, a me nā Kuhina o ka Moku'āina.

Nīnau: ʻO ka manawa hea ka lā pani no nā noi?

A: ʻO ka lā pani no nā noi ʻo ka Pōʻalima, Nowemapa 16.