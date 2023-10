Hiki i ka hoʻomehana honua ke hoʻonui i ka laha ʻana o ka mea ʻāhuʻu koʻa

ʻAʻole kōkua wale ka hoʻomehana honua i ka hoʻomaʻemaʻe koʻa akā hiki nō hoʻi ke hoʻonui i ka heluna o nā starfish lei aliʻi, nā mea i ʻike ʻia he mau mea pupule o nā koʻa. ʻO kēia mau iʻa hoku, i ko lākou wā makua, he mau mea pupule ʻoiaʻiʻo e ʻai ana i nā ʻaʻa koʻa. Eia nō naʻe, ma ke ʻano he ʻōpiopio, hana lākou ma ke ʻano he herbivores a kali lākou i ke ola ʻana o ke koʻa ola ma mua o ka lilo ʻana i mau mea ʻaihue koʻa.

Ua hana nā kānaka ʻepekema mai ke Kulanui o Sydney i nā hoʻokolohua e hoʻāʻo ai i ke kūʻē ʻana o ka iʻa hōkū lei aliʻi ʻōpio i ke kaumaha wela. ʻO nā hoʻokolohua i manaʻo e hoʻohālike i nā kūlana o nā nalu wela o ke kai e alakaʻi ai i ka bleaching coral a me ka make. Ua ʻike ʻia ka iʻa hōkū i nā hiʻohiʻona wela me nā mahana mai 28°C a 30°C, a ua hōʻike lākou i ka ʻoi aku ka nui o ka hoʻomanawanui ʻana i nā kūlana wela i hoʻohālikelike ʻia me ke koʻa.

ʻO ke aʻo ʻana, i paʻi ʻia ma ka puke pai Global Change Biology, ua ʻike ʻia ua hiki i ka iʻa hōkū o ke kākalaioa ke kū i nā mahana kiʻekiʻe a hiki i 20 lā. ʻO kēia kūʻē ʻana ʻaneʻane ʻekolu manawa ʻoi aku ka nui o ka wela e hoʻoheheʻe ʻia ai ke koʻa. Hōʻike nā ʻike e hiki i nā wai mehana ke pōmaikaʻi i kēia mau hōkū. ʻO ka nui o ka noho ʻana o ka ʻākoʻakoʻa ma muli o ka bleaching coral a me ka make e hiki ai i kā lākou helu ke hoʻonui i ka wā.

ʻO ka hoʻomehana ʻana i ka moana he mea hoʻoweliweli pololei ia i ke ola ʻana o ke koʻa, me nā ʻano ʻano ʻano ʻano like ʻole e nalowale ana ma nā wahi e like me ke Kaiwaenahonua a me ka Great Barrier Reef ma Australia e ʻike nei i ka bleaching nui. Wahi a kekahi hōʻike a ke aupuni Australia, 91% o nā ʻākoʻa o ka Great Barrier Reef i pōʻino e ka bleaching ma hope o kahi nalu wela o ke kauwela lōʻihi.

I ka hopena, ʻo ka hoʻomehana honua he mea weliweli nui ia i nā ʻaʻa koʻa ʻaʻole wale ma o ka bleaching akā ma o ka hoʻolaha ʻana hoʻi i ka hoʻonui ʻia ʻana o ka iʻa hōkū lei aliʻi. He mea koʻikoʻi ka hoʻomaopopo ʻana i ka hopena o ka hoʻololi ʻana i ke aniau i nā kaiaola kai.

Sources:

– Ke Kulanui o Sydney

– Global Change Biology Journal