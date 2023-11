Nā ʻike hou i ka hana lua pele a Io

ʻO kahi noiʻi hou i mālama ʻia e kahi hui o nā mea noiʻi mai NASA's Jet Propulsion Laboratory, California Institute of Technology, ke Kulanui o Arizona, a me Arizona State University ua hoʻomālamalama hou i ka hana lua pele o Io, kekahi o nā mahina o Jupiter. Ma ke kālailai ʻana i ka ʻikepili hoʻokuʻu wela i loaʻa mai nā mea ʻike ma ka mokulele Juno, ua hiki i nā mea noiʻi ke hana i kahi ʻike honua o ka hana lua pele a Io.

Ua hōʻike ʻia ka noiʻi mua ʻana ʻo Io ka mea ʻoi loa o ka lua pele i loko o ka ʻōnaehana solar, me kahi ʻili i uhi ʻia e nā calderas a me nā muliwai o ka pōhaku i hoʻoheheʻe ʻia. Ua ʻimi lōʻihi ka poʻe ʻepekema i ke kumu o kēia hana lua pele. Hōʻike ke kuhiakau e kū nei, ʻo ka hoʻomehana ʻana o ke kai i hoʻokumu ʻia e ka ikaika umekaumaha o Jupiter ke kuleana no ka hoʻoulu ʻana i ka wela e pono ai ke puhi i ka lua pele. Eia nō naʻe, ua hoʻopaʻapaʻa ʻia no ka loaʻa ʻana mai o kēia wela mai loko mai o Io a kokoke paha i kona ʻili.

Hāʻawi ka haʻawina hou i nā hōʻike koʻikoʻi e kākoʻo ana i ke kuhiakau hope. Ua ʻike nā mea noiʻi ua hoʻopuka ʻo Io i ka 60% ʻoi aku ka wela ma kona mau latitu haʻahaʻa i hoʻohālikelike ʻia me kona mau latitu kiʻekiʻe. Hōʻike kēia ʻike i ka wela o ka hana lua pele ma lalo pono o ka ili o ka mahina. Manaʻo ka poʻe noiʻi e loaʻa iā Io kahi ʻaʻahu luna palupalu a i ʻole he moana hoʻoheheʻe ʻia ma lalo o kona ʻōpala.

ʻO ka ʻike honua o ka hana lua pele a Io i hana ʻia e ka hui noiʻi ma muli o ka nānā ʻana o 266 mau lua pele. Hāʻawi kēia palapala wela piha i nā ʻike waiwai i ka puʻunaue a me ka ikaika o ka hana lua pele ma waena o ka mahina. Hōʻike pū ia i ke koʻikoʻi o ke aʻo ʻana i nā pou o Io, i ʻike iki ʻia i ka noiʻi mua.

He mea koʻikoʻi ka hoʻomaopopo ʻana i ka ikaika o ka lua pele o Io no ka wehe ʻana i nā mea pohihihi o ka honua honua a me nā kaʻina hana e hoʻohālikelike ai i nā kino lani. E kūkulu ʻia nā haʻawina e hiki mai ana ma luna o kēia mau ʻike, e hāʻawi ana i nā ʻike kikoʻī hou aʻe i ka hana lua pele hoihoi o Io.

NPP

He aha ke kumu nui o ka wela no ka hana lua pele a Io?

ʻO ke kumu nui o ka wela no ka hana lua pele a Io i manaʻo ʻia ʻo ia ka wela o ke kai ma muli o ka ikaika umekaumaha o Jupiter. ʻO ka hoʻololi ʻana i ka mamao ma waena o Io a me Jupiter ka hopena i ka hakakā ʻana i loko o nā mea pōhaku o ka mahina, e hoʻohua ai i ka wela.

Aia ma hea ka wela no ka hana lua pele a Io?

Hōʻike ka noiʻi hou i ka wela o ka hana lua pele a Io ma lalo pono o ka ʻili o ka mahina, ʻoi aku ma kona mau latitu haʻahaʻa. Hōʻike kēia ʻike i ka hiki ke loaʻa ka ʻaʻahu luna palupalu a i ʻole ka moana hoʻoheheʻe ʻia ma lalo o ka ʻōpala o Io.

Pehea i hana ʻia ai ka ʻike honua o ka hana lua pele a Io?

Ua hoʻokumu ʻia ka ʻike honua o ka hana lua pele a Io ma ka nānā ʻana i ka ʻikepili hoʻokuʻu wela i loaʻa mai nā mea ʻike ma ka mokulele Juno. Ua hui pū nā mea noiʻi i nā ʻikepili hou mai ka orbit ʻo Juno a puni nā pole o Jupiter me nā ʻikepili mua e palapala i nā piko pele 266 ma waena o Io.

No ke aha he mea nui ke aʻo ʻana i nā pou o Io?

He mea koʻikoʻi ke aʻo ʻana i nā pou o Io no ka hoʻomaopopo ʻana i ka puʻunaue a me ka ikaika o ka hana lua pele ma ka mahina. Ua nānā nui ka noiʻi mua i ka equator o Io, a he liʻiliʻi ka ʻike e pili ana i kona mau kia. Hōʻike ka haʻawina hou i ka pono e noiʻi i nā ʻāpana polar e loaʻa ai ka ʻike piha o nā kaʻina lua pele o Io.

Source: phys.org