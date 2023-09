Ua hui pū ʻo Kelemania i nā ʻaelike Artemis: He mea hoʻoikaika i ka hui ʻana o ka honua ma ka ʻimi ʻana i ka lewa

ʻO Kelemania, i ʻike ʻia ʻo ia kekahi o nā aupuni holo kaʻa nui o ka honua, ua kau inoa i ka Artemis Accords, a lilo i ʻāina ʻewalu e hana pēlā. ʻO kēia kuʻikahi honua, i hoʻomohala ʻia e ʻAmelika Hui Pū ʻIa a me NASA, hoʻonohonoho i nā kumu a me nā alakaʻi no ka hui pū ʻana i ka ʻimi ʻana a me ka hoʻohana ʻana i nā kino lani e like me ka Moon a me Mars. Manaʻo ʻia ka hana koʻikoʻi o Kelemania i nā Kuʻikahi i ka hōʻoia ʻana i ka mākaʻikaʻi palekana, kūpaʻa, a me ka maluhia o kēia mau kaiapuni extraterrestrial.

Me kona komo ʻana i ka Artemis Accords, hōʻike ʻo Kelemania ʻaʻole wale i kona akamai ʻenehana akā ua hoʻolaʻa pū kekahi i ka hui like ʻana o ka honua ma ke kahua o ka ʻimi ākea. I loko o kona mōʻaukala, ua hana ikaika ʻo Kelemania i nā papahana ākea me nā ʻāina ʻē aʻe, me ka hoʻohana ʻana i kona akamai e hoʻoikaika i ka holomua i ko mākou ʻike ʻana i ke ao holoʻokoʻa. Ma ke komo ʻana i nā Accords, manaʻo ʻo Kelemania e hoʻoikaika i kēia mau pilina pili a kōkua i ka hoʻoikaika honua i ka ʻike ākea a me ka hana hou.

ʻO ka Artemis Accords, ʻoiai aia i ka hoʻomaka mua o ka hoʻomohala ʻana, paʻa ka mana nui e hoʻololi i ke ala a mākou e ʻimi ai a hoʻohana i nā kumuwaiwai o ka Moon a me Mars. Ke lawe nei kēlā me kēia ʻāina e komo ana i ka Accords i kona mau mana kūʻokoʻa i ka papaʻaina, ʻo ka hui ʻana o ka honua e hoʻomākaukau i ke ala no nā mikiona ākea ʻoi aku ka maikaʻi a me ka hopena. ʻO ke komo ʻana o Kelemania i kēia ʻaelike mōʻaukala e hōʻailona ana i kahi pae koʻikoʻi i mua o kēia hana hui.

ʻO ka hoʻopaʻa inoa ʻana o ka Artemis Accords e Kelemania e hoʻoikaika i ke koʻikoʻi o ka mālama ʻana i nā loina o ka ʻike, hoʻomau, a me ka ʻimi maluhia ma waho. I ka hui ʻana o nā ʻāina hou aʻe ma lalo o kēia ʻaelike, ua paʻa ka manaʻo paʻa e holomua i ka ʻike ʻepekema a hoʻokau i nā palena o ka ʻimi kanaka. ʻO ka hoʻokō ʻana o Kelemania i nā Accords e hōʻike ana i kona hoʻolaʻa ʻana i ke kuleana a me ka hoʻomohala ʻana o ka ʻimi ʻana i ka lewa no ka pono o nā kānaka āpau.

