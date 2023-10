Ke hoʻohālikelike nei i ka neʻe ʻana o Radionuclide no ka wā lōʻihi i nā pōhaku i haʻi ʻia me ka hoʻohana ʻana i ke ʻano hoʻohālike Geotechnical Centrifuge.

Ua hoʻomohala ka poʻe noiʻi mai ke Kulanui ʻo Zhejiang i kahi ala hou e hoʻohālikelike ai i ka lawe ʻana i nā radionuclides a i ʻole nā ​​​​mea haumia ma o ka granite fractured liʻiliʻi me ka hoʻohana ʻana i ka geotechnical centrifuge modeling. He mea koʻikoʻi kēia no ka hoʻomaopopo ʻana i nā pilikia o ka lawe ʻana i ka wā lōʻihi i ka nui spatial a me nā unahi kino lōʻihi. ʻO ka hoʻolei honua hohonu kahi ala i ʻae ʻia no ka hoʻokele ʻana i ka ʻōpala radioactive, akā aia ka pilikia o nā leaks a i ʻole nā ​​hoʻololi ʻana i ke kaiaola honua, hiki ke alakaʻi i ka neʻe ʻana o nā radionuclides i loko o ka biosphere.

ʻAʻole lawa nā ʻano mākaʻikaʻi maʻamau no ka hoʻoponopono ʻana i kēia mau pilikia halihali lōʻihi. Eia nō naʻe, ua hoʻohana nā mea noiʻi i nā mana o ka ʻenehana paʻi 3D e hana i kahi hoʻolālā hoʻolālā kū hoʻokahi no nā laʻana pōhaku haʻihaʻi me ka permeability hiki ke hoʻololi. Ma ka hoʻohui ʻana i kēia me kahi mea hoʻomalu i hoʻopaʻa ʻia, ua hiki iā lākou ke hana i nā hoʻokolohua maʻamau-gravity a me hyper-gravity e loiloi i ka hana pale o nā pōhaku haʻahaʻa haʻahaʻa haʻahaʻa.

Ua hoʻohana mua ʻia ka hoʻokolohua hyper-gravity e hoʻohālikelike i ka lawe ʻana i nā mea haumia i loko o ka lepo, akā ʻaʻole ʻike ʻia kona hopena i ka pōhaku haʻihaʻi. Ua hoʻohana ka poʻe noiʻi i ke ʻano hoʻohālike 3D-printed fracture network a me ka hoʻokolohua hyper-gravity e hoʻopiha i kēia ʻike ʻike. Ua hōʻike ʻia nā hopena i hiki i kēia ʻano hana ke loiloi i ka hana pale lōʻihi o ka pōhaku haʻahaʻa haʻahaʻa haʻahaʻa.

He hopena koʻikoʻi kēia holomua no ke kahua o ka hoʻoheheʻe ʻana i ka honua hohonu. Manaʻo nā mea noiʻi e hōʻeuʻeu kā lākou ʻike i ka ʻimi hou ʻana i ka hiki o nā hoʻokolohua hyper-gravity a me 3D-paʻi fracture network i ka loiloi ʻana i ka hiki o ka wā lōʻihi o nā ʻano hoʻolei. Ke wehe nei kēia noiʻi ʻana i nā mea hou no ke aʻo ʻana i ka lawe ʻana i nā radionuclides a i ʻole nā ​​​​mea haumia i loko o ka pōhaku haʻihaʻi a me ka hoʻomaikaʻi ʻana i ka palekana o ka hoʻolei hohonu ʻana o ka ʻōpala nuklea.

