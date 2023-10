ʻIke Hou ʻia ʻo Lost Continent: Hōʻike ʻo Argoland i nā mea huna o ka Honua i hala

Ua loaʻa i nā kānaka ʻepekema kahi ʻike makaʻala, e wehe ana i ka mea pohihihi o kahi ʻāina nalowale i loaʻa i nā miliona miliona mau makahiki i hala. Ma o ka noiʻi nui a me ka hoʻokolokolo ʻana, ua hui pū nā mea kālaihonua mai ke Kulanui ʻo Utrecht i ka moʻolelo o Argoland, kahi microcontinent i puka mai i ka wā i kaʻawale ai kahi ʻāpana o ke komohana o Australia ma muli o ka neʻe ʻana o nā papa tectonic.

I loko o kā lākou noiʻi ʻehiku makahiki, ua hoʻoholo ka hui ua ʻāpana ʻo Argoland i mau ʻāpana he nui, ma mua o ka hoʻokaʻawale ʻana i ʻelua mau ʻāina kaʻawale e like me ʻApelika a me ʻAmelika Hema. Ua hoʻokomo ʻia nā koena o kēia ʻāina nalowale ma lalo o ka ʻāina a me ke kai, e hana ana i ka mea i kapa ʻia e nā ʻepekema ʻo "Argopelago."

ʻO ke aʻo ʻana, i paʻi ʻia ma ka puke pai ʻo Gondwana Research, i kālele ʻia ma ka Argo Abyssal Plain ma waho o ke kahakai komohana o Australia. Ua ʻike nā kānaka ʻepekema ua hōʻike ʻia nā hiʻohiʻona o ke kai hohonu e hōʻike ana ua neʻe ʻo Argoland i luna, i ka hikina hikina o Asia.

ʻO ke kaʻina hana o ke kūkulu hou ʻana i ka puʻupuʻu paʻakikī o Argoland i komo i ka nānā pono ʻana i nā ʻāpana ʻike i hoʻopuehu ʻia. Wahi a ka mea kākau alakaʻi ʻo Eldert Advokaat, ua kū ka hui noiʻi me nā mokupuni o ka ʻikepili, e koi ana i nā makahiki o ka hoʻokolokolo a me ka nānā ʻana e hana i kahi kiʻi piha.

He hopena koʻikoʻi ko kēia ʻike ʻana i ko kākou ʻike ʻana i ka wā kahiko o ka Honua. Ua wehewehe ʻo Utrecht University geologist Douwe van Hinsbergen inā hiki i nā ʻāina holoʻokoʻa ke komo i loko o ka ʻaʻahu me ka ʻike ʻole ʻia ma ka ʻili o ka Honua, e kaupalena ʻia ko mākou hiki ke kūkulu hou i nā supercontinent kahiko a hoʻomaopopo i ka mōʻaukala ʻāina o ka honua.

Ma ke aʻo ʻana i ka mōʻaukala o ka neʻe ʻana o nā ʻāina, loaʻa i nā ʻepekema ka ʻike i nā ʻano like ʻole o ka hoʻomohala ʻana o ka honua, ʻo ia hoʻi ka hoʻokumu ʻana o nā mauna, ka neʻe ʻana o nā papa tectonic, a me ka pilina ma waena o nā mea olaola a me ka hoʻololi ʻana i ke aniau.

Hōʻike kēia hōʻike kupaianaha i ke ʻano paʻakikī a me ka ikaika o nā kaʻina hana honua honua, e hāʻawi ana i ka ʻike waiwai e pili ana i ka wā i hala o ko kākou honua a me ka wehe ʻana i ke ala no nā ʻike e hiki mai ana.

Pinepine ninau ninaninau 'ana i

1. He aha ka microcontinent?

ʻO ka microcontinent e pili ana i kahi ʻāina liʻiliʻi a ʻokoʻa i hoʻokaʻawale pinepine ʻia mai nā ʻāina nui ma muli o ka hana tectonic.

2. Pehea i ʻike ʻia ai ʻo Argoland?

Ua alakaʻi nā kānaka kālaihonua mai ke Kulanui o Utrecht i kahi noiʻi piha ʻana o ka pāpū ʻo Argo Abyssal ma waho o ke kahakai komohana ʻākau o Australia, me ka hoʻohana ʻana i nā ʻano hōʻailona honua a me nā ʻikepili e hui pū ai i ka moʻolelo o Argoland.

3. He aha ka "Argopelago"?

ʻO ka "Argopelago" ka huaʻōlelo i hāʻawi ʻia i nā ʻāpana o Argoland, ka microcontinent nalowale, i hoʻopuehu ʻia ma lalo o ka ʻāina a me ke kai.

4. No ke aha i koʻikoʻi ai ka loaʻa ʻana o Argoland?

Hāʻawi ka loaʻa ʻana o Argoland i nā ʻike koʻikoʻi i ka wā kahiko o ka honua, e kōkua ana i nā ʻepekema e kūkulu hou i nā supercontinent kahiko a hoʻomaopopo i ka ulu ʻana o ka honua i nā miliona mau makahiki. Hāʻawi pū ia i ko mākou ʻike i nā kaʻina hana honua like ʻole, e like me ka plate tectonics, ka hoʻokumu ʻana i mauna, a me ko lākou pilina me ka hoʻololi ʻana i ke aniau.