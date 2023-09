The Evolution of the Human Species: Insights from Genomic Analysis

I Nowemapa 2022, ua ʻoi aku ka nui o nā kānaka ma ka Honua ma mua o ʻewalu piliona kānaka, e hōʻike ana i ka mana o kā mākou ʻano a me kona hiki ke hoʻohana i ke kaiapuni a puni mākou. Eia nō naʻe, ua lilo kēia mana aupuni ma ke kumu kūʻai, me ka luku ʻana i ka nohona, ka pollution, a me ka hoʻololi ʻana i ke aniau e koi ana i kekahi mau ʻano i ka palena o ka pau ʻana. ʻO ka mea e mahalo ai, aia kekahi mau manawa i ka mōʻaukala o ka ulu ʻana o ke kanaka kahi i hiki ai i kā mākou ʻano ʻano ke alo i ka pau.

Ua huli ka poʻe ʻepekema i nā kaʻina genome e hoʻomaopopo i ka ulu ʻana a me ka mōʻaukala o ke ʻano kanaka. ʻO nā kaʻina Genome, me nā hōʻike mōʻalihaku, ua hāʻawi i nā ʻike kikoʻī i ka huakaʻi o ka hoʻomohala kanaka. ʻOiai ke hāʻawi nei ka DNA kahiko i nā ʻike hou, ʻaʻole mālama ʻia ka DNA kahiko.

Hāʻawi nā kaʻina genome i kahi kiʻi o ka uaki molekala o ka hoʻomohala kanaka. Hoʻohui ʻia nā ʻano like ʻole i loko o ka genome i ka manawa mau, a hiki ke hoʻohui hou a me ka hoʻololi ʻana o nā mea genetic i ka wā o ka hana ʻana o nā gametes. ʻO nā loiloi o ka mitochondrial a me ka Y chromosome sequences, i hala matrilineally a patrilineally, kēlā me kēia, ua kōkua pū i ko mākou ʻike i ka hoʻomohala kanaka.

Me ka hoʻohana ʻana i nā mea hana helu, ua ʻike nā ʻepekema i nā bottlenecks heluna kanaka a me nā hanana hoʻokumu, a me ka hoʻoholo ʻana i ka makahiki o nā maʻi genetic. ʻO ka maʻi maʻi maʻi maʻi, no ka laʻana, ua ala mai ma kahi o 7,300 mau makahiki i hala ma muli o nā kaʻina genome mai nā heluna o kēia manawa.

Hiki mai ka bottlenecks o ka heluna kanaka ke emi ka heluna kanaka i ka heluna kanaka, e alakaʻi ana i ka hoʻonui ʻia ʻana o nā mea moʻo i waena o nā hanauna ma hope. ʻO nā hopena o ka mea hoʻokumu, e kū mai ana mai nā bottlenecks a me nā mea ʻē aʻe e like me ka neʻe ʻana a me ka hoʻokaʻawale ʻana, hiki ke hopena i nā maʻi kūikawā a me nā hiʻohiʻona i ʻoi aku ka nui o ka heluna kanaka. No ka laʻana, hōʻike nā Iudaio Ashkenazi a me kekahi mau hui endogamous ma India i nā hopena hoʻokumu.

Ua ʻike ʻia ka noiʻi hou ʻana mai ka 1,200 mau kūpuna i hoʻokumu ʻia ka heluna kanaka o kēia wā, me ka hoʻohālikelike ʻana i nā kuhi mua. He 900,000 mau makahiki i hala aku nei keia bottleneck, e like me ka nui o ka hoololi anā i hiki ke hooweliweli i ke ola o na mea he nui, me ko kakou mau kupuna. ʻO ka hoʻihoʻi ʻana mai o ka heluna kanaka mai kēia bottleneck hiki ke hoʻopili ʻia i ka ulu ʻana o nā kūlana kaiapuni ʻoi aku ka hoʻokipa, ka hoʻomalu ʻana i ke ahi, a me ka lawe ʻana i ka mahiʻai.

He hopena koʻikoʻi ka super-bottleneck i ka hoʻomohala ʻana o ke kanaka no ka ʻokoʻa genetic a hoʻohālikelike paha i ke kanaka ma nā ʻano ʻike ʻole. Ma ke aʻo ʻana i nā moʻokalaleo moʻokalaleo o ko kākou mau kūpuna, loaʻa iā mākou ka ʻike hohonu o nā hana hou genetic i hiki ai iā mākou ke lilo i ʻano mea nui ma ka Honua. Hiki i kēia mau ʻike ke alakaʻi iā mākou i ko mākou alo ʻana i nā pilikia o kēia manawa a me ka wā e hiki mai ana, e like me ka hoʻololi ʻana i ke aniau a me nā maʻi ʻeha.

