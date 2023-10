Nānā nā kānaka ʻepekema i ka hoʻohele ʻana o ka DNA Neanderthal i nā kanaka hou

Ua hana nā kānaka ʻepekema ma ke Kulanui o Geneva (UNIGE) i kahi noiʻi e nānā ana i ka hāʻawi ʻana o Neanderthal DNA i nā genomes o nā kānaka hou i nā makahiki he 40,000 i hala. ʻO ka haʻawina, i paʻi ʻia ma Science Advances, hāʻawi i ka ʻike i ka mōʻaukala maʻamau o Neanderthals a me nā kānaka hou.

Hōʻike ka haʻawina e hoʻomaka ana nā kānaka hou, mai ʻApelika, e pani i nā Neanderthals ma ka ʻaoʻao komohana o Eurasia 40,000 mau makahiki i hala. Ua hele mālie kēia hoʻololi ʻana i nā makahiki he nui, e alakaʻi ana i ka hoʻohui ʻana o Neanderthal DNA i loko o nā genomes o nā kānaka hou.

Ua noiʻi ka poʻe noiʻi i ka hiki ʻana o Neanderthal introgression gradients ma hope o ka hoʻonui ʻia ʻana o ke kanaka ma o ka nānā ʻana i nā paleogenomes Eurasian. Ua ʻike lākou ʻo ka hoʻonui ʻana i waho o ʻApelika i hopena i nā gradients spatial o nā kūpuna Neanderthal i hoʻomau i ka manawa. ʻO ka hoʻonui ʻana o ka poʻe mahiʻai Neolithic mua i hana nui i ka hoʻohaʻahaʻa ʻana i ka neʻe ʻana o Neanderthal i ka heluna kanaka ʻEulopa i hoʻohālikelike ʻia me nā heluna o ʻAsia.

Ua hoʻopaʻa ʻia ke kaʻina hana genome a me ka hoʻohālikelike hoʻohālikelike ua hui pū ʻia nā Neanderthal a me nā kānaka hou, a ma kahi o ʻelua pakeneka o ka DNA Neanderthal i nā Eurasians i kēia manawa. He ʻokoʻa iki kēia pākēneka ma waena o nā ʻāpana o Eurasia, me ka heluna kanaka o ʻAsia i ʻoi aʻe ka nui o ka DNA Neanderthal ma mua o nā heluna kanaka ʻEulopa.

ʻO kekahi kuhiakau e wehewehe i kēia ʻokoʻa, ʻo ke koho kūlohelohe paha i loaʻa nā hopena like ʻole i nā genes Neanderthal i nā lāhui like ʻole. Eia nō naʻe, hāʻawi ka poʻe noiʻi UNIGE i kahi kuhiakau ʻē aʻe e pili ana i nā kahe migratory. Wahi a ko lākou kuhiakau, ʻo ka neʻe ʻana aku o kekahi mai ʻApelika, ʻoi aku ka kiʻekiʻe o ka nui o ka DNA Neanderthal, ʻoiai ʻo Neanderthal ka mea nui ma ʻEulopa.

No ka hoʻāʻo ʻana i kēia kuhiakau, ua hoʻohana nā mea noiʻi i kahi waihona o nā genomes ʻoi aku ma mua o 4,000 mai nā poʻe i noho ma Eurasia i nā makahiki he 40 i hala. Ua hōʻike ʻia nā ʻikepili helu he ʻoi aku ka nui o ka poʻe hahai holoholona Paleolithic ma ʻEulopa ma mua o ko Asia. Eia nō naʻe, i ka wā o ka neʻe ʻana i ka wā Neolithic, ua emi ka hapa o ka DNA Neanderthal i ka lehulehu o ʻEulopa. Ua like kēia hāʻule me ka hōʻea ʻana mai o nā mea mahiʻai mua mai Anatolia, nāna i lawe i kahi hapa haʻahaʻa o Neanderthal DNA. ʻO ka pilina ma waena o kēia poʻe mahiʻai a me nā lāhui ʻEulopa i hoʻoheheʻe hou i ka DNA Neanderthal.

Hōʻike ka haʻawina i ka hoʻohana ʻana i nā genome kahiko a me nā ʻikepili archaeological e ʻimi i ka mōʻaukala o nā ʻano hybridized. Hāʻawi pū ia i kahi kuhikuhi no nā noiʻi e hiki mai ana e ʻike i nā moʻokalaleo i haʻalele i ka awelika a loaʻa paha nā hopena maikaʻi a maikaʻi ʻole paha.

