ʻAe ʻia ke ala hou no ka hoʻololi like ʻana o nā Gene i nā holoholona

Ua hoʻomohala ka poʻe noiʻi mai ETH Zurich i kahi ala e hiki ai i nā hoʻololi gene he nui i loko o nā keena o kahi holoholona hoʻokahi me ka hoʻohana ʻana i nā scissors gene CRISPR-Cas. Hoʻololi ʻia nā pūnaewele i loko o kēlā me kēia ʻano ma ke ʻano mosaic, me kēlā me kēia cell i hoʻololi ʻia hoʻokahi wale nō gene. ʻO kēia ala e hiki ai i nā ʻepekema ke aʻo i nā hopena o nā hoʻololi gene like ʻole i hoʻokahi hoʻokolohua.

Ua hoʻohana maikaʻi nā mea noiʻi i kēia ala i nā ʻiole makua, e hōʻailona ana i ka manawa mua i hana ʻia i nā holoholona ola. Ua hoʻohana lākou i ka adeno-associated virus (AAV) no ka hāʻawi ʻana i nā ʻōlelo aʻoaʻo i nā ʻiole o ka ʻiole no ka luku ʻana i nā gene. Ma ka hoʻopili ʻana i nā ʻiole me ka hui ʻana o nā maʻi maʻi e lawe ana i nā ʻōlelo aʻo like ʻole, ua hiki iā lākou ke hoʻopau i nā ʻano genes like ʻole i loko o nā keʻena o ka lolo.

I ka hoʻohana ʻana i kēia ʻano, ua loaʻa i nā mea noiʻi nā ʻike hou i kahi maʻi maʻi genetic maʻamau i nā kānaka i kapa ʻia ʻo 22q11.2 deletion syndrome. Ua nānā lākou i nā genes 29 i ka ʻāina chromosomal e pili ana i ka maʻi a ua ʻike ʻia ʻekolu o kēia mau genes i ke kuleana nui i ka hana ʻole o ka lolo. Ua hōʻike pū ʻia ka haʻawina i nā hiʻohiʻona i loko o nā ʻiole e hoʻomanaʻo nei i nā maʻi schizophrenia a me nā maʻi autism spectrum. Hiki i kēia ʻike hou ke alakaʻi i ka hoʻomohala ʻana i nā lāʻau lapaʻau e uku ai i ka hana gene abnormal.

Loaʻa nā noi ma mua o ke aʻo ʻana i kēia maʻi genetic. Hiki ke hoʻohana ʻia no ke aʻo ʻana i nā maʻi ʻē aʻe a me nā maʻi me nā genes he nui. Hoʻolālā ka poʻe noiʻi e hoʻonui i ka helu o nā genes i hoʻololi ʻia mai ka 29 o kēia manawa a hiki i nā haneli he nui i kēlā me kēia hoʻokolohua. Ua noi lākou no kahi patent ma ka ʻenehana a ke hoʻokumu nei i kahi spin-off e hoʻomohala hou a hoʻohana i kēia ʻano.

Sources:

– ETH Zurich: Hoʻololi ka poʻe noiʻi i ka manawa like o nā ʻano genes i nā ʻāpana he nui me kahi mālama CRISPR-Cas9 hoʻokahi.

– Natura: ʻO nā kīkēkē CRISPR-Cas9 hoʻokahi-cell hoʻokahi e hōʻike i nā kuleana kikoʻī gene i ka hiki ke ola.