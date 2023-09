Wehe i nā mea huna o Patescibacteria: Nā ʻike hou i ko lākou ʻano ola a me nā ʻenehana Molecular

ʻO Patescibacteria, kahi hui o nā microbes enigmatic a me nā mea liʻiliʻi liʻiliʻi, ua lōʻihi ka pīhoihoi i nā ʻepekema ma muli o kā lākou mau hoʻolālā ola kūʻokoʻa. ʻOiai he liʻiliʻi wale nō nā ʻano o ka Patescibacteria hiki ke mahi ʻia i loko o ka lab, loaʻa iā lākou ma nā wahi like ʻole a ʻike ʻia e noho ana ma nā ʻili o nā microbes host nui.

ʻO ka mea maʻamau, ua ʻike ka poʻe noiʻi ʻaʻole nele ka Patescibacteria i nā genes e pono ai no nā molekole ola ola e like me nā protein, nā momona momona, a me nā nucleotides. Ua alakaʻi kēia i ke kuhiakau e hilinaʻi kēia mau huakini i nā huakini ʻē aʻe e hoʻokō ai i kēia mau koi.

ʻO kahi noiʻi hou i paʻi ʻia ma Cell ua hoʻomālamalama i ka nohona pohihihi o Patescibacteria ma o ka wehe ʻana i kā lākou mau molekala. Ua hiki mai kēia holomua ma muli o ka hoʻomohala ʻana i ke ʻano e hoʻoponopono genetically i kēia mau bacteria, e wehe ana i nā ala hou no ka noiʻi.

Ma waena o nā hui noiʻi i hoʻopili ʻia, alakaʻi ʻia e Joseph Mougous mai ke Kulanui o Washington School of Medicine a me Howard Hughes Medical Institute, ʻo ko lākou hoihoi iā Patescibacteria mai ka ʻoiaʻiʻo ʻo kēia mau bacteria he ʻāpana o ka "microbial dark matter." ʻO ka mea ʻeleʻele microbial e pili ana i ka mea genetic mai nā hua bacteria i ʻike ʻole ʻia e hōʻike ʻia ana i nā loiloi genomic nui.

ʻO ka hui kūikawā o Patescibacteria i aʻo ʻia ma kēia noiʻi no ka Saccharibacteria, ka mea i loaʻa mau i ka microbiome waha kanaka. ʻO ka mea nui, hilinaʻi ʻo Saccharibacteria iā Actinobacteria ma ke ʻano he mea hoʻokipa i loko o ka waha waha. Ma ka genetically manipulating Saccharibacteria, ua ʻike ka poʻe noiʻi i nā genes koʻikoʻi no ko lākou ulu ʻana a ʻike i nā mea hiki ke pili i kā lākou launa pū ʻana me nā cell host.

Hoʻopili kēia mau mea i nā hale ʻili o ka cell no ka hoʻopili ʻana i nā cell host a me kahi ʻōnaehana huna kūikawā no ka lawe ʻana i nā meaʻai. Ua hōʻike ʻia ke kiʻi ʻana i ka microscopic fluorescent time-lapse i ke ola paʻakikī o Saccharibacteria, me ka hana ʻana o kekahi ma ke ʻano he makuahine a me ka hoʻohua ʻana i nā hua liʻiliʻi liʻiliʻi e ʻimi ana i nā cell host hou.

Ma ka ʻimi ʻana i nā genetics a me nā mīkini o Patescibacteria, manaʻo ka poʻe noiʻi e wehe i kā lākou noi biotechnological hiki ke loaʻa i ka ʻike hohonu o nā kuleana i pāʻani ʻia e kēia mau meaola pohihihi. Ua hana ʻia kēia noiʻi ma o nā hoʻoikaika like ʻana i hoʻolako ʻia e ka Microbial Interactions & Microbiome Center (mim_c), kahi e hui pū ai nā mea noiʻi mai nā kula like ʻole e holomua i nā haʻawina microbiome.

Ma ka holoʻokoʻa, hāʻawi kēia haʻawina i kahi ʻike koʻikoʻi i ka biology o Patescibacteria a kau i ke kumu no ka noiʻi hou ʻana i ko lākou ʻano nohona a me nā hana.

Sources:

- ʻO Joseph D. Mougous et al, ʻO ka hoʻololi ʻana i ka Genetic o Patescibacteria e hāʻawi i ka ʻike mechanistic i ka microbial dark matter a me ka nohona epibiotic, Cell