ʻO ka ʻenehana MOXIE ma Mars: ʻO kahi holomua no ka ʻimi kanaka e hiki mai ana

Ua hana maikaʻi ka Mars Oxygen In-Situ Resource Utilization Experiment (MOXIE) i ka oxygen ma Mars, i lilo ia i ʻenehana kūpono no ka ʻimi kanaka e hiki mai ana i ka honua. ʻO MOXIE, kahi mea hana microwave-oven-size, aia ma luna o ka NASA's Perseverance rover, a ua hōʻike ia i ka hiki ke hana i ka oxygen no ka wahie a me ka hanu.

I ka wā o kāna misionari, ua hoʻopuka ʻo MOXIE i ka huina o 122 grams o ka oxygen, e hana ana i 12 grams o ka oxygen i kēlā me kēia hola ma kāna ʻoi loa. Ua ʻoi aku ka mea hana ma mua o nā pahuhopu mua o NASA, e hana ana ma 98% maʻemaʻe a ʻoi aku ka maikaʻi. Hiki i kēia ʻenehana holomua ke hoʻololi i nā kumuwaiwai kūloko i mau huahana pono no nā misionari ʻimi e hiki mai ana.

ʻO kekahi o nā noi nui o MOXIE he kumu ia o ka rocket propellant. Ma mua o ka lawe ʻana i ka nui o ka oxygen mai ka Honua, hiki i nā astronauts e hiki mai ana ke hoʻohana i nā mea i loaʻa ma Mars e hana i ka oxygen no ka wahie rocket, e hiki ai iā lākou ke hoʻi i ka home. ʻO kēia manaʻo, ʻike ʻia ʻo ka in-situ resource utilization (ISRU), kahi wahi e ulu nei o ka noiʻi a hiki ke hoʻololi i ka ʻimi ʻana i ka lewa.

ʻAʻole i lawelawe wale ʻo MOXIE ma ke ʻano he hōʻike ʻenehana akā ua hoʻoikaika pū i ke kaiāulu ISRU a hoʻoikaika i ka ʻoihana waiwai. Ua hōʻike ʻia kona kūleʻa e makemake ʻo NASA e hoʻopukapuka i nā ʻenehana e hiki mai ana no ke ola kanaka a me ka huakaʻi ma Mars. Ke kūkulu nei ma luna o kēia hoʻokō, ke nānā nei nā mea noiʻi i nā holomua hou aʻe i ka ʻenehana hoʻohana waiwai.

He mea koʻikoʻi ka hoʻomohala ʻana i nā ʻenehana e like me MOXIE no ka noho ʻana o ka mahina lōʻihi, ka hoʻokumu ʻana i kahi hoʻokele waiwai o ka mahina, a me ke kākoʻo ʻana i kahi huakaʻi ʻimi kanaka mua i Mars. Hiki iā lākou ke "ola i ka ʻāina" ma ka hoʻohana ʻana i nā kumuwaiwai i loaʻa ma nā kino honua ʻē aʻe, e hōʻemi ana i ka hilinaʻi ma ka Honua no nā lako a me ka wahie.

Me ka hōʻike kūleʻa o MOXIE ma Mars, ʻoi aku ka maʻalahi o ka wā e hiki mai ana o ka ʻimi kanaka a me ka noho ʻana o nā honua ʻē aʻe. Ma ka hoʻohana ʻana i nā kumuwaiwai o nā kino lani, hiki i ke kanaka ke hoʻonui i kona hiki a me ka ʻike o ke ao holoʻokoʻa.

Sources:

- Mars: ʻO ka lua o ka honua liʻiliʻi loa o kā mākou ʻōnaehana solar, i kapa ʻia ʻo "Red Planet." He lewa lahilahi kona a ua ʻike ʻia e kona ʻano lepo lepo, anu, a like me ka wao nahele.

- NASA: ʻO ka National Aeronautics and Space Administration, he hui kūʻokoʻa o ke Aupuni Pekelala o ʻAmelika i kuleana no ka ʻimi ʻana a me ka noiʻi.

- mit: ʻO ka Massachusetts Institute of Technology, kahi kulanui noiʻi pilikino hanohano.