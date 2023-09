Hoʻonui ʻo Gene Discovery i ka hoʻomaopopo ʻana i ka ulu ʻana o ka lauoho aʻa a me ka ʻai ʻana o ka Nitrate ma nā mauʻu

Ua ʻike ka poʻe noiʻi ma ke Kulanui o Washington State i kahi gene, i kapa ʻia ʻo "BUZZ," he mea koʻikoʻi i ka ulu ʻana o ka lauoho aʻa i nā mea kanu. ʻO nā lauoho aʻa he mau hale liʻiliʻi ia e kōkua i nā mea kanu e hoʻoheheʻe i ka wai a me nā meaʻai mai ka lepo. ʻO ka loaʻa ʻana o kēia gene ʻaʻole ia e hoʻomālamalama wale i ke ʻano o ka ulu ʻana o ke aʻa akā hiki nō hoʻi ke hoʻoikaika i ka hoʻoulu ʻana i nā mea kanu.

Ua ʻike ʻia ka gene BUZZ e hoʻoponopono i ka ulu ʻana o ke aʻa, ma ke ʻano o ka helu a me ka hoʻomaka ʻana o ke aʻa ʻaoʻao, ma ka pane ʻana i ka neʻe ʻana o nā nitrates i ka lepo. He meaʻai koʻikoʻi ka Nitrogen no ka ulu ʻana o ka mea kanu, a ʻo ka nitrates ke kumu kumu o ka nitrogen. ʻO ka hoʻomaopopo ʻana i ka loaʻa ʻana a me ka hoʻohana ʻana o nā mea kanu i nā nitrates hiki ke loaʻa i nā hopena koʻikoʻi no ka mahiʻai, nā hana fertilization, a me ka hoʻomau ʻana i ke kaiapuni.

ʻO ka mea hoihoi, hōʻike ʻia ka gene BUZZ ma nā pae haʻahaʻa a ʻaʻole i wehewehe ʻia ma mua. Ua paʻakikī kēia i ka ʻike ʻana. Manaʻo ʻia e mālama ʻia ka gene ma nā ʻano mauʻu like ʻole, me nā mea kanu koʻikoʻi e like me ka palaoa, ka laiki, ka maile, a me ka bale. ʻO ka hoʻonui ʻana i ka hiki o kēia mau mea kanu ke loaʻa a hoʻohana pono i ka nitrates hiki ke loaʻa i kahi hopena nui i ka hana ʻai honua.

Ke ʻimi nei ka poʻe noiʻi i ka hohonu i nā hana i hoʻomalu ʻia e ka gene BUZZ. Ma ka wehe ʻana i nā hana kikoʻī o kēia ʻano, manaʻo lākou e wehe i nā ʻike hou aʻe e pili ana i ka hana ʻana i ka nitrate a me ka hoʻomohala ʻana i ka ʻōnaehana kumu.

Ua alakaʻi ʻia ke aʻo ʻana e nā haumāna PhD mai ka Washington State University lab, me nā hoa hana mai nā ʻoihana ʻē aʻe. Hōʻike nā ʻike i ke koʻikoʻi o ka noiʻi maʻamau i ka hoʻomaopopo ʻana i nā kaʻina hana koʻikoʻi kumu, i hiki ke alakaʻi i nā noi kūpono i ka hoʻomaikaʻi ʻana a me ka hoʻomau.

Sources:

- ʻO Thiel A. Lehman et al, BUZZ: he gene koʻikoʻi no ka ulu ʻana o ka lauoho aʻa postinitiation a he mea hoʻoponopono o ka hoʻolālā aʻa ma Brachypodium distachyon, New Phytologist (2023). DOI: 10.1111/nph.19079