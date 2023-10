Ke wehe nei i ka Cosmic Ballet: He Billion-Year-Old Galaxy Collision

Ua hopu ʻia kahi hanana cosmic kupaianaha e ka poʻe astronomers e hoʻohana ana i ka telescope Gemini South ma Chile. Ma hope o ka hui ʻana o nā galaxy spiral he piliona makahiki, ua ʻike lākou i kahi ʻike kupanaha o nā pūʻulu wiliwili o ka lepo interstellar a me ke kinoea, e hoʻomanaʻo ana i ka lole pulupulu e ʻōwili mālie ana a puni nā ʻōpū hui o nā galaxies progenitor.

ʻO NGC 7727, ka galaxy ʻē aʻe i nīnau ʻia, aia ma kahi o 90 miliona mau makahiki māmā mai ko mākou Milky Way ma ka hui o Aquarius. Aia i loko o kēia haunaele lani kahi lua o nā lua ʻeleʻele supermassive, ʻo kā lākou gravitational apo i hoʻohālikelike ʻole i ka ʻike. ʻO kekahi o nā puka ʻeleʻele behemoth e kaena nei i ka nui o 154 miliona mau manawa o ko mākou Lā, ʻoiai ke kaumaha o kāna hoa ma 6.3 miliona mau nui o ka lā. ʻO ka mea kupaianaha, aia kēia mau mea nui ma kahi o 1600 mau makahiki māmā ke kaʻawale, e hōʻike ana i ka lua kokoke loa i ʻike ʻia o nā lua ʻeleʻele supermassive i ka Honua.

Wahi a ka poʻe ʻepekema i ka hala ʻana o nā makahiki he 250 miliona e hiki mai ana, e hui pū ʻia kēia mau lua ʻeleʻele titanic, e hana i kahi lua ʻeleʻele nui loa. ʻO ka hopena o NGC 7727 ponoʻī e hoʻololi nui ʻia. ʻO ka galaxy, e ʻā ana i kēia manawa me nā hōkū ʻōpio a me nā kahu hānai hōkū, e noho mālie a hoʻololi i loko o kahi galaxy elliptical i haku ʻia i ka hapa nui o nā hōkū kahiko me ka liʻiliʻi o ka hoʻokumu ʻia ʻana o nā hōkū - kahi hana e hiki ai ke ʻike i ka wā e hiki mai ana o kā mākou Milky Way a me kona mau hoalauna. ʻO Andromeda Galaxy, i manaʻo ʻia e hoʻohui i nā piliona makahiki mai kēia manawa.

ʻO ke kiʻi kupanaha i hopu ʻia e ka Gemini Multi-Object Spectrograph (GMOS) i kau ʻia ma Gemini South e hōʻike ana i ka mana a me ka pololei o kēia mau telescopes hou loa, ʻo ia kahi ʻāpana o ka International Gemini Observatory i mālama ʻia e ka National Science Foundation's NOIRLab. Aia ka māhoe māhoe 8.1 mika anawaena optical/infrared telescopes ma luna o ʻelua mau kahua nānā maikaʻi loa o ka Honua, e hāʻawi ana i nā mana hiki ʻole ke hoʻohālikelike ʻia i ka ʻike kilokilo a me ka infrared astronomy.

E hui pū me mākou i ko mākou hoʻomaka ʻana i kēia ballet cosmic, e wehe ana i nā mea pohihihi o ka hohonu hohonu a wehe i nā mea huna i hūnā ʻia i loko o nā hui ʻana a me nā hui ʻana o nā galaxies, e pena ana i kahi kiʻi weliweli o ke ao ākea a ulu mau.

Nā nīnau i nīnau pinepineʻia (FAQ)

Q: Pehea ka lōʻihi o NGC 7727 mai ka Milky Way?



A: ʻO NGC 7727 ma kahi o 90 miliona mau makahiki māmā mai ko mākou ala ʻo Milky Way.

Q: He aha ka nui o nā lua ʻeleʻele supermassive ma NGC 7727?



A: ʻO kekahi o nā puka ʻeleʻele ma NGC 7727 he 154 miliona ka nui o ka lā, aʻo ka mea ʻē aʻe he 6.3 miliona maupa solar.

Q: Pehea ka lōʻihi o nā puka ʻeleʻele supermassive ma NGC 7727?



A: Aia nā lua ʻeleʻele supermassive ma NGC 7727 ma kahi o 1600 mau makahiki māmā.

Nīnau: E hui paha nā lua ʻeleʻele nui i hoʻokahi?



A: ʻAe, wānana ka poʻe ʻepekema e hui pū nā lua ʻeleʻele supermassive ma NGC 7727 ma kahi o 250 miliona mau makahiki, e hana ana i kahi lua ʻeleʻele nui aʻe.

Q: He aha ka mea e hana ai i NGC 7727 ma hope o ka noho ʻana o ka lepo?



A: Ma hope o ka hoʻokuʻi ʻana, e hoʻololi ʻia ʻo NGC 7727 i galaxy elliptical i haku ʻia me nā hōkū kahiko me ka liʻiliʻi o ka hoʻokumu ʻana o nā hōkū.

Q: He aha ka mea kani i hoʻohana ʻia e kiʻi i ke kiʻi o NGC 7727?



A: Ua kiʻi ʻia ke kiʻi o NGC 7727 me ka Gemini Multi-Object Spectrograph (GMOS) i kau ʻia ma ke kelepona ʻo Gemini South.