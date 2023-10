Ua ʻimi ʻia nā hopena mīkini o ka hoʻoikaika kino i ka ulu ʻana o ka ʻiʻo me ka hoʻohana ʻana i kahi moena gel hou

ʻIke ʻia ka hoʻoikaika kino he nui nā pōmaikaʻi no ko mākou kino, ʻo ia hoʻi ka hoʻoikaika ʻana i ko mākou mau ʻiʻo a ʻoi aku ka leo. Eia nō naʻe, he mea pohihihi nā hana pololei ma hope o kēia kaʻina hana. Ua hoʻomohala nā mea noiʻi ma MIT i kahi moena hoʻomaʻamaʻa kūʻokoʻa i hana ʻia me ka hydrogel e hiki ai iā lākou ke aʻo i nā hopena mechanical maʻemaʻe o ka hoʻomaʻamaʻa ma kahi pae microscopic.

ʻO ka moena gel, e like me ka nui me ka hapahā, loaʻa nā ʻāpana magnetic liʻiliʻi. Ma ka hoʻohana ʻana i kahi magnet o waho ma lalo o ka moena e hoʻoneʻe i kēia mau ʻāpana, hiki ke hana ʻia ka gel e wili e like me ka moena haʻalulu, e hoʻohālikelike ana i nā ʻiʻo ikaika i ka wā hoʻoikaika. Hoʻoulu ʻia nā puʻupuʻu muscle ma ka gel, a nānā nā mea noiʻi pehea lākou e pane ai i ka hoʻoikaika mechanical i hana ʻia e nā haʻalulu magnet.

Hōʻike nā ʻike mua e hiki i ka hoʻomaʻamaʻa mechanical maʻamau ke hoʻoulu i nā ʻiʻo ʻiʻo e ulu i kahi kuhikuhi i hoʻonohonoho ʻia. Hiki i kēia mau fiber i hoʻopaʻa ʻia a hoʻohana ʻia ke hui pū. Hōʻike kēia i hiki ke hoʻohana ʻia ka gel e alakaʻi i ka ulu ʻana o nā ʻiʻo ʻiʻo, hiki ke alakaʻi i ka hana ʻana i nā lau i hoʻonohonoho ʻia o nā ʻiʻo paʻa a me ka hana. Hiki ke hoʻohana ʻia ia mau ʻiʻo i nā robots palupalu a i ʻole no ka hoʻoponopono ʻana i nā ʻiʻo i pōʻino.

Manaʻo ʻo Kauka Ritu Raman, mai MIT, e hiki i kēia kahua hou ke kōkua i ka ulu hou ʻana o ka ʻiʻo ma hope o ka hōʻeha a i ʻole ka hōʻemi ʻana i nā hopena o ka ʻelemakule. Ma ka hoʻomaopopo maikaʻi ʻana i ke ʻano o ka hoʻoikaika ʻana i nā ʻiʻo ʻiʻo ma ka pae kelepona, hiki i nā mea noiʻi ke hoʻomohala i nā ala hou e hoʻihoʻi i ka neʻe ʻana o ka poʻe me nā maʻi kaʻa a hana i nā robots maʻalahi.

ʻO ka moena gel, i kapa ʻia ʻo 'MagMA' (Magnetic Matrix Actuation), hāʻawi i kahi ala noninvasive e hana i nā ʻiʻo ʻiʻo a noiʻi i kā lākou pane i ka hoʻoikaika kino. Hoʻolālā nā mea noiʻi e hoʻohana i kēia gel hou no ke aʻo ʻana i nā ʻano cell ʻē aʻe a me kā lākou pane ʻana i ka hoʻoulu ʻana i ka mechanical.

Hoʻopuka kēia haʻawina i kahi ala hou e paipai ai i nā ʻiʻo ʻiʻo e align a hoʻonohonoho i ko lākou ulu ʻana me ka moena gel wobbly. Hiki i kēia ke hoʻonui i ka ʻenekinia ʻiʻo ʻiʻo a hoʻonui i ko mākou ʻike i ka hopena o nā mana mechanical i ka hana kelepona.

