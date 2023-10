Hoʻoikaika i nā ho'āʻo ʻana o ka hawewe-kaumaha o ka pilina maʻamau e kūʻē i nā manaʻo Astrophysical

ʻO General Relativity (GR) he kumu hoʻohālike kūleʻa maikaʻi loa o ka umekaumaha, e hele ana i kēlā me kēia hoʻāʻo i hoʻolei ʻia iā ia me nā kala lele. Eia nō naʻe, ʻike ʻia ʻaʻole i piha a ʻaʻole kūlike me nā manaʻo physics kumu. Hāʻawi nā hawewe ʻumekaumaha (GWs) i ʻike ʻia e ka hoʻokolohua LIGO i puka aniani hou no ka hoʻāʻo ʻana i ka pono o GR. Ma ke aʻo ʻana i nā ʻokoʻa ma waena o nā nalu GW i wānana a nānā ʻia, hiki i nā physicists ke ʻimi i ka physics ma waho o GR.

No ke kālailai ʻana i ka ʻikepili GW, hoʻohana ʻia nā hiʻohiʻona likelihood Bayesian. Hoʻohālikelike kēia mau hiʻohiʻona i ke ʻano o ka nalu i hāʻawi ʻia i ka ʻikepili. Hoʻopili ia i ka pili ʻana i nā ʻāpana kumu hoʻohālike e wehewehe ana i nā ʻokoʻa mai GR a me ka heluna o nā lua ʻeleʻele i ka ʻikepili i ʻike ʻia. Ke hilinaʻi nei hoʻi ka loiloi Bayesian i nā mua, ʻo ia hoʻi nā māhele likelika e hōʻike ana i ka ʻike mua o nā ʻāpana. Hiki i nā mua ke ʻike a ʻike ʻole paha, ma muli o ko mākou ʻike mua ʻana i nā ʻāpana.

ʻO kahi paʻakikī i ka hoʻāʻo ʻana iā GR me ka hoʻohana ʻana i ka ʻikepili GW ʻo ia ka pilina ikaika ma waena o nā ʻāpana e wehewehe ana i ka heluna o nā binaries ʻeleʻele a me nā ʻāpana e wehewehe ana i nā deviations mai GR. ʻO nā manaʻo maikaʻi ʻole e pili ana i ka heluna o ka lua ʻeleʻele hiki ke hoʻohālikelike i ka manaʻo o nā deviations mai GR. No ka laʻana, ʻo ka manaʻo ʻana i kahi ʻaʻahu ma mua o ka heluna o ka lua ʻeleʻele i ka wā e hahai maoli ai i ka hāʻawi ʻana i ke kānāwai mana e alakaʻi i kahi hopena ʻino.

No ka hōʻike ʻana i ka hopena o nā manaʻo astrophysical, ua hoʻohālikelike nā mea kākau i nā hiʻohiʻona me nā mea like ʻole ma mua o nā hiʻohiʻona me nā astrophysical-motivated priors. Ua hōʻike nā hopena i nā ʻokoʻa koʻikoʻi i ka puʻunaue hope. ʻO ka hoʻokomo ʻana i ka ʻike astrophysical i alakaʻi ʻia i kahi makemake no nā binaries me ka nui o ka nui o nā lakio like, ka hopena i ka haʻahaʻa merger chirp mass a me kahi koena deviation maikaʻi ʻole.

Ua hoʻohana pū nā mea kākau i ka ʻikepili LIGO no ke kāohi ʻana i ka nui o ka graviton, kahi ʻāpana hypothesized e hoʻopili ana i nā pilina umekaumaha. Ma ka hoʻokomo ʻana i nā mea mua astrophysical, ua hōʻemi ʻia ke kaohi ʻana i ka nui o ka graviton, e hōʻike ana i ke kākoʻo nui ʻana no ka graviton nui ʻole a me ke kākoʻo liʻiliʻi no nā deviations mai GR.

I ka hopena, koʻikoʻi nā mea kākau i ka mea nui o ka hoʻokomo ʻana i nā mua astrophysical i nā hoʻokolohua o GR me ka hoʻohana ʻana i ka ʻikepili GW. ʻO kēia mau mea mua e kōkua i ka hōʻemi ʻana i ka manaʻo ʻole mai nā mea mua ʻole a hoʻomaikaʻi i ka pololei o nā inferences. Eia nō naʻe, he mea nui e hoʻāʻo pono i ka wahi mua a e ʻike i nā manaʻo e hiki mai ana.

– Nā Puna:

Ethan Payne, Maximiliano Isi, Katerina Chatziioannou, Will M. Farr. "Ka hoʻoikaika ʻana i nā hoʻāʻo ʻana o ka hawewe-gravitational relativity e kū'ē i nā manaʻo astrophysical" (Preprint, arXiv)