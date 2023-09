Hōʻike hou no ka ʻike ʻana i ka maʻi maʻi Monkeypox

ʻO kahi haʻawina hōʻoiaʻiʻo-o-manaʻo i paʻi ʻia ma The Lancet Microbe e hoʻolauna i kahi hōʻike manaʻo o ka mālama ʻana no ka ʻike wikiwiki ʻana i ka maʻi monkeypox (MPXV). Ua hoʻomohala nā mea noiʻi mai Australia i ka assay e pili ana i ka isothermal amplification a me ka ʻenehana CRISPR-Cas. Me kona ʻike kiʻekiʻe a me kona kikoʻī, ua hana maikaʻi ka assay i ka wā e hoʻohālikelike ʻia me ke gula-standard quantitative polymerase chain reaction (qPCR) assay.

ʻO ka Monkeypox kahi maʻi zoonotic i hoʻokumu ʻia e MPXV, kahi maʻi maʻi DNA kaulua nui. ʻOiai ua hōʻike mua ʻia i nā kāne i moe me nā kāne, ua ʻike ʻia nā hihia i nā wahine a me nā pēpē. Ua hoʻolaha ka World Health Organization (WHO) i ka monkeypox he pilikia olakino o ka lehulehu ma waena o Iulai 2022 a me Mei 2023 ma muli o kona puka koke ʻana, hoʻolaha wikiwiki, a me ka nele o ka ʻike e pili ana i ka pono o ke kano.

I kēia manawa, ʻo ke ʻano diagnostic maʻamau gula no ka ʻike MPXV ʻo qPCR, e koi ana i nā mea hana kūikawā a me nā limahana i aʻo ʻia. Loaʻa maʻamau ka hōʻike ʻana ma nā keʻena hana kūikawā, a hiki ke lawe i kekahi mau lā ma hope o ka hōʻiliʻili ʻana i nā laʻana e loaʻa ai nā hopena, ʻoi aku ka nui ma nā wahi haʻahaʻa haʻahaʻa.

I loko o kēia noiʻi ʻana, ua hoʻomohala nā mea noiʻi i kahi hōʻike kiko-o-mālama i kapa ʻia ʻo "MPXV-CRISPR" no ka ʻike wikiwiki MPXV. Hoʻopili ka assay i ka unuhi ʻana o ka genomic DNA (gDNA) mai nā laʻana lapaʻau, a ukali ʻia e ka hoʻonui a me ka ʻike ʻana me ka hoʻohana ʻana i ka CRISPR-Cas12a-mediated DNA cleavage. Hiki ke heluhelu ʻia me ka hoʻohana ʻana i nā ʻano kaila fluorescence-based a me lateral-flow strip.

Ua hōʻike ka ho'āʻo i ka naʻau lapaʻau o 100% a me kahi kikoʻī o 99.3% ke hoʻohālikelike ʻia me ka qPCR assay a me kahi papa o nā maʻi maʻi viral a me nā maʻi bacterial. Ua loaʻa i ka heluhelu ʻaoʻao-kahe ka sensitivity o 100% a me kahi kikoʻī o 98.6% no MPXV, me ka ʻole o ka cross-reactivity i nā maʻi ʻē aʻe.

Hiki i ka ho'āʻo MPXV-CRISPR ke lilo i mea hana waiwai no ka hōʻoia wikiwiki o ka MPXV ma nā wahi haʻahaʻa haʻahaʻa. Hiki ke hana ma kahi o 45 mau minuke, hāʻawi i nā hopena wikiwiki a pololei. Manaʻo ʻia nā noiʻi hou aʻe e hoʻonui i ka laulā o nā laina laina MPXV i hoʻopaʻa ʻia e ka assay.

Sources:

- ʻO ka Lancet Microbe: "Ka ʻike wikiwiki ʻana o ka maʻi Monkeypox me ka hoʻohana ʻana i kahi CRISPR-Cas12a Mediated Assay: He hōʻoia a me ka loiloi loiloi"

- Wehewehe: Monkeypox virus (MPXV): He maʻi maʻi DNA kaulua nui e hoʻoulu ai i ka monkeypox, he maʻi zoonotic e pili ana i nā kānaka a me nā holoholona. MPXV-CRISPR: ʻO kahi hōʻike kiko-o-mālama no ka ʻike wikiwiki ʻana o MPXV e pili ana i ka hoʻonui isothermal a me ka ʻenehana CRISPR-Cas. ʻO kahi hōʻike hōʻike hōʻike i hoʻolālā ʻia e hana ʻia ma kahi i loaʻa ai ka mea maʻi, e hāʻawi ana i nā hopena wikiwiki me ka ʻole o ka pono o nā lako keʻena hana kūikawā a i ʻole nā ​​​​mea i aʻo ʻia. Hoʻonui Isothermal: He ala no ka hoʻonui ʻana i nā ʻakika nucleic i kahi mahana mau, e hoʻopau ana i ka pono o kahi kaʻa kaʻa wela. ʻenehana CRISPR-Cas: He mea hana hoʻoponopono gene e hoʻohana ana iā CRISPR RNA (crRNA) a me CRISPR-associated (Cas) protein e hoʻopaʻa i nā kaʻina DNA kikoʻī no ka cleavage a me ka hoʻololi.