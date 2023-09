ʻO ke koʻikoʻi o ke kinoea i ka hanu Galaxy

He kuleana koʻikoʻi ke kinoea i ke kaʻina ola o nā galaxies. ʻOiai ua lōʻihi ka manaʻo o nā hōkū a me nā galaxies i ka nānā ʻana i ka astronomical, ʻoiai i kēia manawa ua hiki i nā mea noiʻi ke ʻike a hoʻomaopopo maikaʻi i ka hopena koʻikoʻi o ke kinoea i ka hoʻokumu ʻana a me ka hoʻomohala ʻana o kēia mau hale honua.

ʻO ka huaʻōlelo "gas" pili i ka waena waena, hiki ke loaʻa ma waena o nā galaxies, a me ke kinoea circumgalactic e hoʻopuni kokoke ana i kahi galaxy. Hoʻohana ʻia kēia mau huaʻōlelo e nā astronomers e wehewehe i nā ʻāpana like ʻole o ke kinoea, akā ʻaʻohe palena paʻa ma waena o lākou.

Ua hoʻomaka ka poʻe Astronomers e wehe i ke kahe koʻikoʻi o ke kinoea ma waena o nā galaxies, kā lākou circumgalactic medium, a me ka intergalactic medium. He kuleana koʻikoʻi kēia kahe i ka hoʻoponopono ʻana i ka hoʻokumu ʻana o nā hōkū, ʻoiai he mea nui ka hanu ʻana o ke kinoea no ka hānau ʻana o nā hōkū hou. Ke pau keia kahe ana, pela no ka hana ana o na hoku.

ʻO ke kaʻina hana o ka hanu galaxy e pili ana i ka pilina ma waena o nā hōkū, ka'umekaumaha, a me ka mahana a me ka nui o ke kinoea. I ka wā i hoʻokumu ʻia ai ka Universe, hōʻiliʻili ʻia ke kinoea i loko o nā galaxies a hānau ʻia nā hōkū. I ka make ʻana o nā hōkū, hoʻokuʻu hou lākou i ke kinoea i loko o ka lewa a puni, kahi wela a pālahalaha. Eia nō naʻe, i ka haʻalele ʻana o ke kinoea i ka galaxy, ua maʻalili a piʻi ka paʻa. ʻAe kēia i ka ʻumekaumaha e huki hou i ke kinoea i loko o ka galaxy, kahi e hāʻule ai a hana i nā hōkū hou.

Ua hiki i nā Astronomers ke nānā i ke kahe o ke kinoea i loko a i waho o nā galaxies mai ka makahiki 1960 me ka hoʻohana ʻana i ka mālamalama mai nā quasar mamao. Ua ʻike lākou he ʻoi aku ka nui o ke kinoea circumgalactic kokoke i nā galaxies, e hōʻike ana ʻo ia ka hopena o ke kinoea i kipaku ʻia e nā hōkū. ʻO ke kinoea i loko o ka circumgalactic medium hana pū kekahi i kumu wahie no ka hoʻokumu ʻana i nā hōkū ma nā galaxies.

Ua hōʻike ʻia nā noiʻi nui i ke kinoea i loko o ka circumgalactic medium a hiki i ka 1,000 mau manawa ʻoi aku ka nui o ke kinoea i loaʻa ma ka waena intergalactic. Aia ka mahana o kēia kinoea mai ka 10,000 a hiki i ka 1 miliona Kelvins, ʻoi aku ka wela a ʻoi aku ka maʻalili ma mua o ke kinoea intergalactic. Eia nō naʻe, paʻakikī ke aʻo ʻana i ke kinoea e kahe ana ma muli o ka uhi ʻia ʻana o nā hōʻailona e ka poʻe mai nā galaxies ponoʻī.

ʻO ke kumu o ke kahe ʻana o ke kinoea, ʻoi aku ka maʻalahi o ka nānā ʻana, ʻaʻole maopopo. He hopena paha ia o nā supernovae, nā makani hōkū, a i ʻole nā ​​manaʻo o ka puka ʻeleʻele. Eia nō naʻe, me ka nānā ʻole i ke kumu kikoʻī, ua pau ke kahe o ke kinoea, e alakaʻi ana i ke kinai ʻana o ka hoʻokumu ʻana o nā hōkū ma nā galaxies. Ke noho mālie ka galaxy, ʻaʻole ia e hana hou i nā hōkū a ʻike ʻia ka ʻulaʻula.

ʻOiai he nui nā mea e aʻo ai e pili ana i ka hanu galactic, hāʻawi nā simulation i nā astronomers me nā ʻike kōkua. ʻO ka simulation FIRE, no ka laʻana, hoʻohālike i ka hoʻokumu ʻana a me ka hoʻomohala ʻana o nā galaxies i nā piliona makahiki, e ʻae ana i nā mea noiʻi e ʻike i ke kahe o ke kinoea i loko a i waho o kēia mau hale honua.

I ka hopena, he mea nui ke kinoea i ke kaʻina hana o ka hanu galaxy. He mea koʻikoʻi ka hoʻomaopopo ʻana i ke kuleana o ke kinoea i ka hoʻokumu ʻana i nā hōkū a me ke kaʻina ola o nā galaxies no ka hoʻomaopopo ʻana i ke kumu o nā hōkū, nā hoku, a me ke ola ponoʻī.

