Ka hoʻomaopopo ʻana i ka hanu ʻana o nā Galaxies:

No nā kenekulia, ua nānā ka poʻe astronomers i ko lākou nānā ʻana i nā hōkū a me nā galaxies, akā e ʻike ʻo ka hapa nui o nā mea i loko o ka galaxy he kinoea maoli. Me ka holomua o ka ʻenehana, hiki i nā astronomers ke nānā a nānā i ke kahe ʻana o ke kinoea i loko a i waho o nā galaxies, e hoʻomālamalama i ke kaʻina hanu o kēia mau hale honua. Ke pau ka hanu ʻana o ka galaxy, kū ka hoʻokumu ʻana o nā hōkū.

Aia ke kinoea ma nā ʻano like ʻole ma ka lewa. Ke noho ʻo ia ma waena o nā galaxies, ua kapa ʻia ʻo ia ʻo ka intergalactic medium, ʻoiai ke kinoea e hoʻopuni ana i kahi galaxy i kapa ʻia ʻo circumgalactic gas. ʻAʻole kēia he mau pale ʻokoʻa akā ʻo nā inoa i hoʻohana ʻia e ka poʻe astronomers e wehewehe i kēia mau ʻāpana like ʻole o ke kinoea.

He mea koʻikoʻi ke kahe ʻana o ke kinoea ma waena o kahi galaxy, kona ʻano circumgalactic, a me ka medium intergalactic i ka hoʻoponopono ʻana i ka hoʻokumu ʻana o nā hōkū. ʻO nā hōkū, ka ʻumekaumaha, a me ka wela kinoea a me ka mānoanoa e pāʻani i kēia hana. Ke hōʻiliʻili ʻia ke kinoea i loko o nā galaxies a me nā hōkū, e kipaku ʻia ke kinoea i waho i ka wā e make ai nā hōkū, ʻoi aku ka nui o nā supernovae. ʻO ke kinoea, i kēia manawa, wela a pālahalaha, kū'ē i ka hoʻopili.

Eia nō naʻe, i ka haʻalele ʻana o ke kinoea i ka galaxy a maʻalili, piʻi ka mānoanoa, e ʻae ana i ka ʻumekaumaha e hoʻoikaika ikaika. Hoʻihoʻi ʻia ke kinoea i loko o ka galaxy kahi e hiki ai ke hāʻule i loko o nā ao a hoʻoulu i nā hōkū hou. ʻO kēia pōʻaiapuni o ka hoʻoheheʻe kinoea ka mea e hiki ai i nā galaxies ke hoʻomau i ka hanu.

Ua ʻike mua ka poʻe Astronomers i ka manaʻo o ka hanu galactic i ka makahiki 1960 i ko lākou nānā ʻana i ka mālamalama mai nā quasar mamao e hele ana ma nā ao kinoea. Mai ia manawa, ua hāʻawi ka holomua o ka ʻenehana i nā astronomers me nā mea hana ʻoi aku ka maikaʻi a me ka ʻike hohonu o kēia ʻano.

I ke aʻo ʻana i ke ʻano circumgalactic, ua ʻike nā astronomers i nā hōʻike o ka hanu ʻana o ka galaxy ma ke ʻano o nā ao kinoea kaʻawale ma waho o nā galaxies. Loaʻa i kekahi mau ao kinoea nā mea metala kiʻekiʻe, e hōʻike ana mai loko mai o nā galaxies a ua kipaku ʻia ma hope. ʻO kēia kinoea metala kiʻekiʻe he hōʻailona maopopo o ke kinoea i loaʻa i loko o kahi galaxy.

ʻOiai e paʻakikī ana ka hoʻomaopopo ʻana i nā kikoʻī o ka hanu galactic, ua ʻike ka poʻe astronomers ʻo ke kinoea i loko o ka circumgalactic medium a hiki i ka 1,000 manawa ʻoi aku ka paʻakikī ma mua o ke kinoea intergalactic. ʻO ka mahana o kēia kinoea mai ka 10,000 a hiki i ka 1 miliona Kelvins, ʻoi aku ka maʻalili a ʻoi aku ka wela ma mua o ka waena intergalactic.

ʻAʻole maopopo ke kumu o ka puka ʻana o ke kinoea, me nā mea hiki ke komo i nā supernovae, nā makani hōkū, nā pahu ʻeleʻele, a me nā manaʻo. ʻAʻohe o nā ʻano hana pono e pāʻani nei, hiki i kēia kaʻina hanu ke hoʻopau, kahi i kapa ʻia e ka poʻe astronomers he "quenching."

He mea nui ka hoʻomaopopo ʻana i ka hanu ʻana o nā galaxies i ka wehe ʻana i ka pilina paʻakikī ma waena o ke kahe kinoea, ka hoʻokumu ʻana i nā hōkū, a me ka ulu ʻana o ka galaxy. Ke hoʻomau nei ka noiʻi ʻana a me nā noiʻi ʻana ma kēia kahua e hoʻonui i ko mākou ʻike o ka honua a me ko mākou wahi i loko.