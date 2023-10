ʻO ka hānau ʻana o kahi Planeta Hou: Hōʻike ʻia o kahi Kuʻi Honua i ʻike ʻia i loko o kahi Pūnaehana Hōkū mamao

Ua ʻike paha ka poʻe Astronomers i ka hopena o ka hui ʻana nui ma waena o ʻelua mau hōkūhele nunui ma kahi ʻōnaehana hoku mamao. ʻO ka hui ʻana, inā hoʻopaʻa ʻia, hiki ke hāʻawi i kahi manawa kūʻokoʻa e ʻike i ka hānau ʻana o kahi honua hou a loaʻa nā ʻike i ke kaʻina hana o ka hoʻokumu ʻana i ka honua.

I Kekemapa 2021, ua ʻike ka poʻe astronomers i kekahi hōkū like ʻole o ka lā, i kapa ʻia ʻo ASASSN-21qj, e ʻike ana i ka wili a me ka pōʻeleʻele. ʻOiai ʻaʻole maʻamau kēia mau ʻano a ʻike pinepine ʻia i nā mea e hele ana ma waena o ka hōkū a me ka Honua, ua hōʻike ʻo Arttu Sainio i ka ʻike hōkū i ka piʻi ʻana o ke kukui infrared mai ka hōkū ma kahi o 4% ʻelua a me ka hapa makahiki ma mua o ka hanana pōʻeleʻele.

Ma muli o kēia mau ʻike, manaʻo ka poʻe noiʻi e hiki ke wehewehe ʻia ka ʻōlinolino a me ka dimming e ka hui ʻana o ka cataclysmic ma waena o ʻelua mau hōkū. Manaʻo ʻia nā hopena nunui o kēia ʻano he mea maʻamau i nā pae hope loa o ka hoʻokumu ʻana i ka honua a hiki ke hoʻololi nui i ka nui, haku mele, a me nā ʻōpuni o nā hōkū ma kahi ʻōnaehana.

Ua hoʻokuʻu ʻia ka hui ʻana i ka nui o ka ikehu, e hana ana i kahi mea wela, ʻālohilohi o nā mea i ʻoi aku ka nui o nā haneli ma mua o nā hōkū mua. ʻO kēia kino honua i hoʻonui ʻia, i ʻike ʻia me ka hoʻohana ʻana i ka telescope space WISE o NASA, ua maʻalili a emi iho i nā miliona mau makahiki, hiki ke hana i kahi honua hou loa.

ʻO ka hopena paha e hoʻoulu ai i nā ʻōpala o nā ʻōpala, a ʻo kekahi o ia mau mea i mahu a hoʻoheheʻe ʻia i loko o ka hau a me nā kristal pōhaku. Ua hala paha kēia mau ʻula ma waena o ASASSN-21qj a me ka Honua, e hoʻopio hewa ʻole ai ka hōkū.

Inā pololei ka wehewehe ʻana i kēia mau hanana, ʻo ke aʻo ʻana i kēia ʻōnaehana hōkū hiki ke hāʻawi i nā ʻike waiwai i nā hana o ka hoʻokumu ʻana i ka honua. Mai nā ʻike liʻiliʻi i hana ʻia a hiki i kēia manawa, ua hoʻoholo ka poʻe noiʻi ua ʻoi aku ka nui o ka nui o ka honua i ka hui ʻana o ka honua, hiki ke hoʻohālikelike ʻia ka nui me Uranus a me Neptune. Hoʻohui ʻia, ua manaʻo ʻia ka mahana o ke kino ma hope o ka hopena ma kahi o 700 ° C, e hōʻike ana i ka loaʻa ʻana o nā mea me nā wela haʻahaʻa haʻahaʻa, e like me ka wai.

Ke wehe nei kēia ʻike i kahi puka makani hou i ka hoʻomaopopo ʻana i ka hui ʻana o ka honua a me ka hānau ʻana o nā honua hou. Ma ke aʻo ʻana i ka hopena o ia mau hanana, hiki i nā ʻepekema ke wehe i ka ʻike koʻikoʻi e pili ana i nā kaʻina hana e hoʻohālikelike ai i ko mākou ao.

Sources:

– [Kumu 1 – Poʻo inoa o ka Puna 1]

– [Kumu 2 – Poʻo inoa o ka Puna 2]