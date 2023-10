Hōʻike ʻia ka moʻolelo ʻino o Andromeda Galaxy e Galactic Archeology Project

ʻO kahi papahana archeology galactic hou i alakaʻi ʻia e kahi hui honua o nā astrophysicists i wehe i ka moʻolelo hoʻomāinoino a koʻikoʻi o ka Andromeda Galaxy, ka galaxy nui kokoke loa i kā mākou Milky Way. Ma ke kālailai ʻana i nā haku mele o nā hōkū ma Andromeda, ua hiki i nā mea noiʻi ke kūkulu hou i kona wā i hala. Ua ʻike lākou i ka nui o nā mea, e like me nā nebula honua a me nā hōkū nunui ʻulaʻula, e hōʻike ana i kahi kaʻina hana ʻino. ʻOiaʻiʻo, manaʻo ka hui ua ʻoi aku ka haunaele o ka hana ʻana o Andromeda ma mua o ka hoʻokumu ʻana o ka Milky Way.

Manaʻo ka poʻe noiʻi ua ʻike ʻo Andromeda i kahi pōhā o ka hoʻokumu ʻana i nā hōkū ikaika, nāna i hoʻokumu i ke kumu o ka galaxy, a ukali ʻia e kahi manawa lua o ka hānau hōkū ma waena o 2 billion a me 4.5 billion mau makahiki i hala. Ua hoʻomaka ʻia kēia manawa hōkū ʻelua e kahi "hui hui," i ka wā i hui ai ʻo Andromeda a hui pū me kekahi galaxy waiwai nui. ʻO ke komo ʻana o ke kinoea i loko o kēia hui ʻana i hoʻoulu hou i ka hoʻokumu ʻana i nā hōkū.

Ua loaʻa pū i ka hui nā hōʻike e hōʻike ana ua hoʻokau ʻia ʻo Andromeda a hui pū me nā galaxies ʻē aʻe i ka wā i hala. Ma ka nānā ʻana i nā haku mele o nā hōkū ma Andromeda, ua ʻike lākou i ʻelua mau pūlima ʻokoʻa i loko o kāna mau ʻāpana disc. Ua ʻoi aku ka nui o ka oxygen o kekahi ʻohana hōkū ma mua o ka hao, a ʻo ka hui ʻē aʻe he ʻano like ka nui o nā mea ʻelua. Hōʻike kēia ʻike waiwai i ke ʻano o ka hui ʻana i manaʻo ʻia a me kona hopena i ka heluna hōkū o Andromeda.

ʻAʻole hāʻawi wale ka papahana archeology galactic i nā ʻike i ka wā kahiko o Andromeda akā ua hōʻike pū kekahi i kona wā e hiki mai ana. ʻO ka Milky Way a me Andromeda i kēia manawa ma kahi papa hoʻokūkū, i manaʻo ʻia e hoʻokūkū ma kahi o 4.5 biliona makahiki. ʻO kēia hui ʻana e hopena i kahi hoʻololi koʻikoʻi no nā galaxies ʻelua, e holoi ana i ko lākou mau lima spiral ʻokoʻa. E ola ana nā heluna hōkū, me kā mākou ʻōnaehana solar, akā e hoʻolei ʻia i loko o nā ʻōpuni hou a puni kahi kikowaena galactic hou.

Hāʻawi ka ʻike a ka hui i kahi noiʻi ākea o ke kumu o nā mea kemika i ke ao holoʻokoʻa. ʻO nā haʻawina hou aʻe e hoʻohana ana i nā telescope holomua e like me ka James Webb Space Telescope e hoʻomau i ka ʻimi ʻana iā Andromeda a hāʻawi i kahi ʻike hohonu o kona mōʻaukala a me kona kumu.

