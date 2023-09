Hoʻopau nā Astronauts i nā hana ma luna o ka International Space Station

He ʻumi mau kamaʻāina e noho nei ma ka International Space Station (ISS), e lawelawe ana ma ke ʻano he hale noiʻi noiʻi a me ka spaceport no ka hui like ʻana o ka honua i ka ʻimi ʻana i ka lewa. Ua hōʻea mai ʻekolu mau luina hou i ka lā 19 o Kepakemapa a ua hoʻomaka lākou e hoʻololi i ke ola me ke kaumaha ʻole.

ʻO Loral O'Hara o NASA lāua ʻo Nikolai Chub o Roscosmos he mau kamaʻāina orbital ka manawa mua, a ua hana mua lākou i nā hana mālama like ʻole. Ua hana ʻo O'Hara i nā laʻana wai e loiloi i ka maikaʻi o ka wai ma luna o ke kahua, ʻoiai ua komo ʻo Chub i kahi hoʻokolohua no ka loiloi ʻana i ka hana o ka naʻau a me ka hanu.

Ua lawe ʻia nā lālā hou ʻelua, me Flight Engineer Oleg Kononenko o Roscosmos i ka ISS ma ka mokulele Soyuz MS-24. Ua hoʻohana ʻo Kononenko i kahi hapa o kona lā i ka lawe ʻana i nā ukana mai ka Soyuz a me ka hoʻololi ʻana i ke ola ma luna o ke kahua.

I ka hoʻomākaukau ʻana no ko lākou haʻalele ʻana i ka lā 27 Kepakemapa, ua hoʻolilo ʻo Astronaut Frank Rubio o NASA, Commander Sergey Prokopyev, a me Flight Engineer Dmitri Petelin o Roscosmos i ka manawa e hoʻomaʻamaʻa iā lākou iho me ke ola ma ka orbit a hoʻopau i ka hoʻomaʻamaʻa ʻana no ka iho hoʻokele lima o ka mokulele Soyuz MS-23.

ʻO nā lālā ʻē aʻe o Expedition 69 i hōʻea i ʻAukake ua hoʻopaʻa ʻia i kā lākou hana maʻamau a ke hana ikaika nei lākou i nā hana like ʻole. Ua hōʻiliʻili ʻo Jasmin Moghbeli o NASA i ka ʻikepili koko, ua hoʻāʻo ʻo Andreas Mogensen o ESA i kahi ʻōnaehana kukui hou e kōkua ai i ka mālama ʻana i ka circadian rhythm, ua hana ʻo Satoshi Furukawa o JAXA i nā hana mālama i ka Internal Ball Camera, a ʻo Konstantin Borisov o Roscosmos i kālele i nā hana orbital plumbing.

Ke hoʻomau nei ka poʻe holo moku ma ka ISS i kā lākou mau hana i hāʻawi ʻia, e hāʻawi ana i ka noiʻi ʻepekema a me ke aʻo ʻana o ka lewa.

