Ke wehe nei i ka Evolution Kupanaha o Noctilionoid Bats

ʻO nā ʻōpeʻapeʻa Noctilionoid, kahi hui like ʻole o nā ʻōpeʻapeʻa i loaʻa mua ma ka ʻāina ʻAmelika, he kumuhana hoihoi no nā ʻepekema. Me ka ʻoi aku o 200 mau ʻano, ua ulu kēia mau ʻōpeʻapeʻa e loaʻa nā ʻāwae a me nā niho kūpono e hoʻohana i nā ʻano kumu meaʻai. ʻO kahi noiʻi hou i paʻi ʻia ma Nature Communications e ʻimi ana i ka hoʻololi ʻana o kēia mau ʻōpeʻapeʻa a hoʻomālamalama hou i ka ulu ʻana o nā helehelena mammalian.

I ka hoʻohālikelike ʻana i nā ʻano ʻē aʻe o nā ʻōpeʻapeʻa noctilionoid, ua ʻike ka hui noiʻi i nā ʻike kupaianaha e pili ana i ka ulu ʻana a me ka ulu ʻana o nā iwi āpau a me nā niho. Ma o ka ʻimi ʻana i nā ʻano a me ka nui o nā ʻāwae o nā ʻōpeʻa, premolars, a me nā molars me ka hoʻohana ʻana i ka CT scans a me nā ʻano hana ʻē aʻe, ua ʻike nā mea noiʻi i nā hoʻololi like ʻana i ka helu niho, ka nui, ke ʻano, a me ke kūlana. No ka laʻana, ʻoi aku ka nui o nā niho o nā ʻano me nā ihu pōkole ma muli o ka liʻiliʻi o ka wahi, ʻoiai ʻo nā ʻōpeʻapeʻa me nā ʻāwae lōʻihi he lumi no nā niho hou aʻe, e like me ka hoʻonohonoho ʻana o nā niho o ke kupuna o nā mammal placental.

ʻO ka mea kākau alakaʻi, ʻo Alexa Sadier, ke hōʻike nei i ka wikiwiki kupaianaha i hana ʻia ai kēia mau hoʻololi ʻana, "He ʻehā ʻano niho i ka ʻāʻī - ʻo nā ʻī, nā canine, nā premolars, a me nā molars - e like me mākou. Ua hoʻomohala nā ʻōpeʻapeʻa Noctilionoid i kahi ʻano nui o nā meaʻai i loko o 25 miliona mau makahiki, he manawa pōkole loa ia e hiki ai kēia mau hoʻololi. ʻO kēia huakaʻi o ka hoʻololi ʻana i ka meaʻai i loaʻa i kahi ākea ākea a me nā hale niho i loko o kēia mau ʻōpeʻape, hiki iā lākou ke ʻai i nā huaʻai, nectar, nā inike, nā iʻa, a me ke koko.

ʻOiai ka holomua nui o ka hoʻomaopopo ʻana i ka ulu ʻana o nā ʻōpeʻa noctilionoid, ʻaʻole ʻike ʻia nā kumu kūpono i hoʻomaka i kā lākou hoʻololi ʻana i ka meaʻai. Ke mau nei nā nīnau e pili ana i ke ʻano o ka ulu ʻana o kēia mau ʻōpeʻapeʻa i kēlā ʻano a me nā ʻano niho. Ma ke aʻo ʻana i kēia mau ʻōpeʻapeʻa, manaʻo ka poʻe ʻepekema e wehe i nā mea pohihihi o ke ʻano o ko mākou mau niho ponoʻī a ulu.

NPP:

Nīnau: ʻEhia mau ʻano o nā ʻōpeʻapeʻa noctilionoid?

A: Aia ma luna o 200 mau ʻano o nā ʻōpeʻa noctilionoid, ʻike nui ʻia ma nā ʻāina ʻAmelika.

Nīnau: He aha nā ʻano kumu meaʻai e hoʻohana ai nā ʻōpeʻa noctilionoid?

A: Ua hoʻololi nā ʻōpeʻapeʻa Noctilionoid i ko lākou ʻāʻī a me nā niho e hānai i nā kumu meaʻai ākea, e like me nā iniseti, hua, nectar, iʻa, a me ke koko.

Nīnau: Pehea ka wikiwiki o ka hoʻololi ʻana i nā ʻōpeʻa noctilionoid?

A: Ua hoʻomohala nā ʻōpeʻapeʻa Noctilionoid i nā ʻano meaʻai like ʻole a me nā ʻano ʻāwae a me nā niho i loko o 25 miliona mau makahiki.