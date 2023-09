Hoʻoholo nā nalo hua ma muli o ka manaʻolana, ʻike nā mea noiʻi

Ua hōʻoia ka poʻe noiʻi ma HHMI's Janelia Research Campus i kahi manaʻo e pili ana i ka hana ʻana o nā nalo hua i nā hoʻoholo e pili ana i kā lākou mau manaʻo e pili ana i ka loaʻa ʻana o ka uku. Ua ʻike ka hui e hiki i nā nalo hua ke hāʻawi i ka waiwai i ko lākou kaiapuni ma muli o kā lākou mau manaʻo a koho i nā hana e like me ia.

ʻO ka manaʻo, i kapa ʻia ʻo ka hoʻohālikelike ʻana, he ʻano maʻamau i ʻike ʻia i nā ʻano he nui, me nā kānaka. I ka hihia o nā nalo hua, hoʻohana lākou i nā ʻike e like me nā mea ʻala e loiloi i ka maikaʻi o nā kumu meaʻai. Ua kuhikuhi nā mea noiʻi i ka ʻāina kikoʻī i loko o ka lolo o ka lele, i kapa ʻia ʻo ke kino mushroom, kahi e hana ai kēia mau hoʻololi waiwai. Ua ʻae kēia iā lākou e hoʻāʻo i ke kumumanaʻo o ka hoʻohālikelike ʻana i ka pae o nā neural circuits.

ʻO nā hoʻokolohua o ka hui e pili ana i kahi pānaʻi Y-like kahi e koho ai ka lele hua ma waena o ʻelua ʻala. Ua pili kēlā me kēia ʻala me kahi ʻokoʻa like ʻole o ka loaʻa ʻana o ka uku. Ua ʻike ka poʻe noiʻi ua aʻo nā nalo i ka manaʻo i nā uku i nā ʻāpana like i hōʻike ʻia a hana i kā lākou koho e like me ia.

Hoʻomaopopo ka haʻawina i ka hana ʻana o ka hoʻoholo ʻana i ka lolo maʻalahi a hiki ke kōkua i nā ʻepekema e hoʻomaopopo i nā kaʻina hana hoʻoholo i nā holoholona nui, me ke kanaka. He mea koʻikoʻi ka hoʻomaopopo ʻana i kēia mau kaʻina hana i ka pōʻaiapili o nā maʻi e like me ka addiction, kahi e hele hewa ai ka hoʻoholo ʻana.

ʻO ka holoʻokoʻa, hōʻike ka noiʻi i ka pilina ma waena o ka hoʻokolohua a me ke kumumanaʻo a hāʻawi i kahi wehewehe mechanistic no ke aʻo ʻana o nā holoholona a hana i nā koho e pili ana i ka waiwai.

Sources:

– HHMI's Janelia Research Campus