Wehe i ka mea hiki: hoʻololi i ka biomass i ka waiuma humic me ka maikaʻi a me ka hoʻomau

ʻO kahi haʻawina haʻahaʻa honua i mālama ʻia e nā mea noiʻi mai ke Kulanui ʻo Tsinghua a me ke Kulanui Baptist Hong Kong i hoʻolalelale i ke ala no ka hana ʻoi aku ka maikaʻi a me ka hoʻomau o ka hana ʻana i ka humic acid (HA) mai ka ʻōpala biomass. ʻO ka HA he meaʻokoʻa maʻamau i loaʻa i nā noi ma waena o nā ʻoihana like ʻole, me ka mahiʻai, ka lāʻau lapaʻau, a me ka pale ʻana i ke kaiapuni. Eia naʻe, hilinaʻi nui nā ʻano kuʻuna o ka hana ʻana i ka HA i nā kumuwaiwai hiki ʻole ke hoʻololi ʻia a pinepine ʻole.

Ua kālele ka hui noiʻi i ka hoʻomohala ʻana i ʻelua ʻanuʻu hydrothermal humification ʻano hana e hoʻonui ai i ka hua HA. ʻO kēia ala hou e pili ana i ka hoʻololi ʻana i nā biomaterial i loko o ka hydrochar ma o ka mālama ʻana i ka hydrothermal a laila hoʻololi hou i ka hydrochar i HA me ka hoʻohana ʻana i nā kūlana hydrothermal acidic a alkaline. Ma ka hoʻonui ʻana i nā waiwai pH a me nā mahana i ka wā o ka mālama ʻana i ka hydrothermal, ua hiki i nā mea noiʻi ke hoʻonui i ka mana haʻahaʻa o ka hydrochar a loaʻa i nā hua HA kiʻekiʻe.

ʻO kahi ʻike koʻikoʻi o ka haʻawina ʻo ia ka ʻike ʻana i ʻelua kumu o ka hoʻokumu ʻana o ka hydrochar-derived HA. ʻO ka mea mua, ʻo ka hydrochar i hana ʻia i ka wā mua o ka mālama hydrothermal i hāʻawi i ka hua HA. ʻO ka lua, ʻo ka hoʻomaʻamaʻa alkaline hydrothermal o ka hydrochar i hoʻonui i ka hana o HA. Ua ʻike pū nā mea noiʻi e pili ana ka pae o ka hydrochar unsaturation me kona hiki ke hoʻohaʻahaʻa.

Ma ka wehe ʻana i ka pilina ma waena o ka hydrochar i loaʻa i ka biomass a me kona hiki ke hoʻohaʻahaʻa, hāʻawi kēia haʻawina i kumu ʻepekema no ka mālama mau ʻana i ka ʻōpala biomass. ʻO ke ʻano hana hoʻohaʻahaʻa hydrothermal ʻelua i hoʻopaʻa ʻia ʻaʻole e hōʻemi wale i ka hilinaʻi ʻana i nā kumuwaiwai hiki ʻole ke hoʻololi ʻia akā wehe pū kekahi i nā mea hiki ke hana i ka HA hou. Hiki i kēia holomua ke hoʻololi i nā ʻoihana like ʻole, e hāʻawi ana i nā hopena hoʻomau a me ka wehe ʻana i ka waiwai huna i loko o ka ʻōpala biomass.

Nā nīnau i nīnau pinepineʻia (FAQ)

He aha ka waiuma humic?

ʻO ka humic acid (HA) he mea hoʻohana nui i ka mahiʻai, ka lāʻau lapaʻau, ka mālama ʻana i ke kaiapuni, a me nā māla ʻē aʻe ma muli o kāna mau waiwai. Loaʻa ia mai ka ʻōpala biomass a loaʻa ke kalapona, hydrogen, oxygen, nitrogen, a me nā mea ʻē aʻe.

Pehea ka hana kuʻuna humic acid?

ʻO nā ʻano hana kuʻuna o ka hana ʻana i ka wai humic e hilinaʻi i nā kumuwaiwai hiki ʻole ke hoʻololi ʻia e like me ka peat, lignite, a me ka lanahu. Pono kēia mau kumuwaiwai i nā manawa lōʻihi e hoʻokumu ʻia a ʻo ka hopena o ka unuhi ʻana ma muli o ke ʻano a me ka maikaʻi o nā mōʻalihaku.

He aha nā hemahema o ka hana kuʻuna humic acid?

ʻAʻole paʻa ka hana ʻana o ka wai humic me ka hoʻohana ʻana i nā kumuwaiwai hiki ʻole ke hoʻololi ʻia i ka wā lōʻihi. Hoʻohui ʻia, hoʻopili ʻia ka maikaʻi o ka unuhi ʻana e ka maikaʻi o nā kumuwaiwai, me ka lignite haʻahaʻa haʻahaʻa a me ka lanahu e hopena ai i ka haʻahaʻa haʻahaʻa humic acid.

He aha ke koʻikoʻi o ke ʻano hana hoʻohaʻahaʻa hydrothermal ʻelua?

Hāʻawi ke ʻano hana hoʻohaʻahaʻa hydrothermal ʻelua i kahi ala ʻoi aku ka maikaʻi a hoʻomau i ka hana ʻana i ka wai humic mai ka ʻōpala biomass. Ma ka hoʻonui ʻana i nā kūlana hydrothermal a me nā waiwai pH, e hoʻonui ke ala i ka hiki ke hoʻohaʻahaʻa i ka hydrochar a loaʻa i nā hua humic acid kiʻekiʻe.

Pehea e kōkua ai ke ʻano hana hoʻohaʻahaʻa hydrothermal ʻelua i ka hoʻomau?

Hoʻemi kēia ʻano i ka hilinaʻi ʻana i nā kumuwaiwai hiki ʻole ke hoʻololi ʻia ma o ka hoʻohana ʻana i ka ʻōpala biomass e hana ai i ka wai humic. Hāʻawi ia i kahi koho hou a pili i ke kaiapuni, e hoʻomau i ka lōʻihi.