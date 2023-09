ʻO ka Telescope Nui Loa: Wehe i nā mea huna o ke ao holoʻokoʻa

Ke hoʻomaka nei ke kūkulu ʻana i ke Telescope Nui Loa (ELT) ma ka wao nahele ʻo Atacama o Chile, me ka pahuhopu nui o ka hana ʻana i ka telescope nui loa i kūkulu ʻia. Me ke anawaena aniani mua o 39 mika - liʻiliʻi iki ma mua o ka Arc de Triomphe ma Paris - a me kahi hale nui e kaupaona ana he 3700 tonnes, manaʻo ka ELT e hoʻololi i ko mākou ʻike o ke ao holoʻokoʻa.

Aia ma ka puʻuwai o ka ELT kahi kiʻi kiʻi kiʻi i kapa ʻia ʻo MICADO (Multi-Adaptive Optics Imaging Camera for Deep Observations). Hoʻomohala ʻia e ka Space and Astrophysics Instrumentation Research Laboratory (LESIA) o ka Paris Observatory, ʻo MICADO e hiki i ka ELT ke kiʻi i nā kiʻi kikoʻī o nā galaxes mamao, nā hōkū pākahi, a me ke kōkua ʻana i ka ʻimi ʻana i nā exoplanets ma waho o kā mākou ʻōnaehana solar.

ʻO kekahi o nā paʻakikī e kū nei i ka nānā ʻana ma ka honua, ʻo ia ka haunaele o ka lewa o ka Honua, kahi e hoʻohaʻahaʻa ai i ka maikaʻi o nā kiʻi. No ka uku ʻana i kēia, hoʻokomo ka ELT i kahi ʻōnaehana optics adaptive. Ua wehewehe ʻo Yann Clenet mai LESIA e ana kēia ʻōnaehana i ka deformation o ka mālamalama me ka hoʻohana ʻana i kahi sensor, a laila hoʻohana i nā optics hoʻoponopono - nā aniani me nā mea hana - e hoʻomaikaʻi i ka maikaʻi o ke kiʻi. Hoʻoholo ka lolouila ikaika i nā kauoha e hoʻouna ʻia i nā aniani, e hōʻoia i ka hana maikaʻi loa.

ʻO ka hoʻonohonoho ʻelima aniani o ka ELT e hāʻawi i ka poʻe astronomers me ka ʻoi a me ka maopopo o kā lākou nānā ʻana. Me kona nui nui a me ka ʻenehana hou, hoʻohiki ka ELT e wehe i nā ʻike hou i nā mea pohihihi o ke ao holoʻokoʻa a hoʻonui i ko mākou ʻike o ka honua.

Nā wehewehena:

- ʻO ke kiʻi kiʻi kiʻi kiʻi nui-Adaptive no ka ʻike hohonu (MICADO): kahi kiʻi kiʻi kiʻi i kūkulu ʻia no ka Telescope Nui Loa.

- Exoplanets: nā hōkūhele e noho nei ma waho o kā mākou ʻōnaehana solar

- ʻOptics adaptive: kahi ʻenehana i hoʻohana ʻia e hoʻopaʻi i ka haunaele o ka lewa ma ka nānā ʻana i ka honua ma ke ana ʻana a me ka hoʻoponopono ʻana i ka deformation o ka mālamalama.