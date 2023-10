Nānā ʻo James Webb Space Telescope i nā Honua Dwarf ma ke kāʻei Kuiper

Ke hoʻohana nei i ka James Webb Space Telescope (JWST), ua hana ka poʻe astronomers i nā ʻike koʻikoʻi o ʻekolu mau hīnaʻi liʻiliʻi ma ka Kuiper Belt. Ua aʻo ʻia nā hīnaʻi dwarf – Sedna, Gonggong, a me Quaoar me ka hoʻohana ʻana i ka ʻikepili i loaʻa mai ka Webb's Near-Infrared Spectrometer (NIRSpec). Ua hāʻawi kēia mau ʻike i ka ʻike i kā lākou orbit a me ka haku mele ʻana, me ka loaʻa ʻana o nā hydrocarbons māmā a me nā molekala organik paʻakikī i manaʻo ʻia ʻo ia ka hopena o ka hoʻolaha ʻana i ka methane.

ʻO ka Kuiper Belt, kahi ʻāina ma nā ʻaoʻao o waho o kā mākou Pūnaehana Lā, ua noho ʻia e nā mea hau he nui. ʻO ke aʻo ʻana i nā Kuiper Belt Objects (KBOs), i kapa ʻia ʻo Trans-Neptunian Objects (TNOs), ua hoʻololi i ko mākou ʻike i ka mōʻaukala o ka Pūnaehana Lā. Ma ka nānā ʻana i ke ʻano a me nā hiʻohiʻona o nā KBO, ua loaʻa i ka poʻe ʻepekema nā ʻike e pili ana i nā au umekaumaha i hoʻohālikelike i kā mākou Pūnaehana Solar a wehe i kahi moʻolelo ikaika o ka neʻe ʻana o ka honua.

Hōʻike ka ʻike a ka JWST i nā hīnaʻi liʻiliʻi ma ka Kuiper Belt i kahi pae nui i mua o kā mākou mākaʻikaʻi ʻana i ka Pūnaehana Lā o waho. Ua alakaʻi ʻia e Polofesa Joshua Emery o ke Kulanui o ʻAmelika ʻĀkau, ua hoʻomālamalama ka hui honua o ka poʻe astronomers i ke ʻano a me ke ʻano o kēia mau mea mamao. ʻO nā ʻike noiʻi, i kikoʻī ʻia i loko o kahi pepa paʻi mua i loiloi ʻia no ka paʻi ʻia ʻana e ka puke pai ʻo Icarus, hāʻawi i ka ʻike waiwai no ka hoʻomau ʻana o nā haʻawina o ka Kuiper Belt.

ʻOiai e mau ana ko mākou ʻike no ka Trans-Neptunian Region a me ka Kuiper Belt, ua kōkua nā mikiona e like me ka Voyager 2 a me New Horizons i ko mākou ʻike. Eia naʻe, ʻo ka hoʻomaka ʻana o ka James Webb Space Telescope ua hoʻoulu nui i ka hauʻoli ma waena o nā astronomers. Hiki i kona mana kiʻi infrared ke wehe i nā ʻike hou aʻe a hāʻawi i kahi ʻike hohonu o ka Pūnaehana o waho a me kāna mau mea lani.

