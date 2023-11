Ke ʻimi nei i ka hiki o nā ʻāpana Nanoscale ma nā noi Magnet

Ke hoʻomau nei ka Nanotechnology i ka hoʻololi ʻana i nā māla like ʻole, a hoʻokahi wahi o ka ʻimi ʻana e pili ana i ka hoʻohana ʻana i nā ʻāpana nanoscale i ka hoʻohana ʻana i nā magnets. ʻO Rachel Nickel, he haumāna kauka ma ke keʻena ʻepekema a me ka astronomy ma ke Kulanui o Minnesota, ke alakaʻi nei i kēia noiʻi hoihoi.

I ka wā o kāna mau haʻawina lae pua, ua hoʻomaka mua ʻo Nickel i nā noi biomedical o nā nanoparticles magnetic e hakakā ai i nā biofilms i hana ʻia ma luna o ka ʻili. Eia naʻe, ua hoʻohuli ʻo ia i kāna nānā ʻana i kahi noiʻi kikoʻī o kahi nanoparticle magnetic i kapa ʻia ʻo epsilon iron oxide.

ʻAʻole like me ka ʻōpala maʻamau, hōʻike ka epsilon iron oxide i kahi "hana hoʻohaʻahaʻa" hoihoi, kahi e hana ai ka hoʻonohonoho ʻana o nā mana i kahi ʻano wili a liʻiliʻi. Hāʻawi kēia paʻakikī paʻakikī i nā waiwai hoihoi, e hana ana i ka epsilon iron oxide i moho hoihoi no nā noi like ʻole.

ʻO kahi hiʻohiʻona kūʻokoʻa o ka epsilon iron oxide ʻo ia kona paʻakikī magnetic. 'O ia ho'i, ke kū'ē ikaika nei nā domain magnetic i loko o ka mea i nā ho'ololi i ko lākou alignment i ka wā e magnetized. ʻO kēia hiʻohiʻona he mea maikaʻi loa ia no ka hoʻomohala ʻana i nā magnet mau loa, nā mea koʻikoʻi i nā mea hana e like me nā kaʻa, nā leo leo, a me nā pahu paʻakikī.

Loaʻa ka waiwai o kēia noiʻi i ka wā e noʻonoʻo ai i ka hilinaʻi ʻana i kēia manawa i nā magnet mau loa e pili ana i ka honua i ʻeli pinepine ʻia mai nā wahi hakakā. ʻO ka Epsilon iron oxide, ma ka ʻaoʻao ʻē aʻe, hiki ke kiʻi ʻia mai nā waiwai hao nui ma Kanada, e hāʻawi ana i kahi mea hoihoi a ʻoi aku ka hoʻomau.

Ua paʻi hou ʻo Nickel a me kāna hui i kahi pepa ma Nano Letters, e hōʻike ana i kā lākou ʻike ma ka epsilon iron oxide. Loaʻa wale kēia mea kūʻokoʻa ma ka nanoscale, me kēlā me kēia nanoparticle ma kahi o hoʻokahi tausani manawa liʻiliʻi ma mua o ka laula o ka lauoho hoʻokahi.

ʻO ka hoʻomaopopo ʻana i ka hilinaʻi nui o ka epsilon iron oxide ke kī i ka hoʻohana ʻana i kona hiki. Ua kālele ka noiʻi a Nickel i ka ʻimi ʻana i ke ʻano o ka hoʻololi ʻana o nā waiwai o kēia mea me nā ʻāpana ʻokoʻa.

Me ka hoʻohana ʻana i nā keʻena noiʻi holomua a me nā lako, me nā synchrotrons a me nā microscopes electron, ua hōʻiliʻili ʻo Nickel i nā ana a loaʻa nā ʻike i ke ʻano o ka epsilon iron oxide. Ua ʻae kēia mau mea hana iā ia e hoʻomaopopo i ke ʻano o ka hana ʻana o nā mea i nā ʻano nui like ʻole.

Ke nānā nei i mua, ʻoi aku ka maikaʻi o nā manaʻo no ka hoʻohana ʻana i ka epsilon iron oxide i nā noi ʻenehana a me ka magnetic. Hiki ke loaʻa ka hopena koʻikoʻi i nā ʻōnaehana kamaʻilio uea ʻole ʻoi aku kona hiki ma ke ʻano he magnet mau loa a me kāna mau ʻano uila, e like me ka resonant frequency.

Manaʻo ʻo Nickel i kahi wā e hiki mai ana kahi epsilon iron oxide e hoʻokō ai i ka ulu nui o nā koi no nā magnets a me nā mea magnetic i nā ʻano like ʻole. Me kāna mau waiwai kūʻokoʻa, wehe kēia ʻāpana nanoscale i nā mea hoihoi i nā noi magnet.

Nā nīnau i nīnau pinepineʻia:

1. He aha ka epsilon iron oxide?

ʻO ka Epsilon iron oxide kahi nanoparticle magnetic e hōʻike ana i kahi "hoʻohaʻahaʻa haʻahaʻa" a me nā waiwai hoihoi.

2. He aha nā mea hiki ke hoʻohana i ka epsilon iron oxide?

Hōʻike ʻo Epsilon iron oxide i ka ʻōlelo hoʻohiki i ka hoʻomohala ʻana i nā magnet mau loa no nā mea like e like me nā kaʻa, nā leo leo, a me nā pahu paʻakikī. Eia hou, hiki i kāna mau hana uila, e like me ka resonant frequency, ke loaʻa nā noi i nā ʻōnaehana kamaʻilio uea ʻole.

3. Pehea ka ʻokoʻa o ka epsilon iron oxide mai ka ʻōpala maʻamau?

ʻAʻole like me ka ʻōpala maʻamau, ʻoi aku ka wili a me ka liʻiliʻi o ka hoʻonohonoho ʻana o ka epsilon iron oxide o nā ʻātoma, e hāʻawi ana iā ia i kahi "hana hoʻonāukiuki" a me nā waiwai ʻokoʻa.

4. No ke aha i manaʻo ʻia ai ka epsilon iron oxide he mea hoʻomau i nā mea hoʻokalakupua honua?

Hiki ke kiʻi ʻia ka Epsilon iron oxide mai nā kumuwaiwai hao nui ma nā wahi e like me Kanada, e hāʻawi ana i kahi koho hoʻomau i hoʻohālikelike ʻia me nā magnet i ʻeli pinepine ʻia mai nā wahi hakakā.