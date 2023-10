Ke ʻimi ʻana i nā hiʻohiʻona o ka neʻe ʻana: kahi ʻano like ma waena o nā mea ola

Ua ʻike nui nā kānaka ʻepekema ma ke Kulanui ʻo Johns Hopkins e pili ana i nā ʻano neʻe i hōʻike ʻia e nā mea ola like ʻole. Hōʻike kā lākou noiʻi ʻana i nā mea ola, mai nā microbes a i ke kanaka, hōʻike i nā ʻano like o ka neʻe ʻana e hoʻomaopopo maikaʻi a ʻike i ko lākou puni. Hiki i kēia noiʻi ke hoʻopili i nā hoʻopaʻi e like me ka robotics a me ka ʻepekema cognitive.

Ua nānā ka haʻawina i ka iʻa pahi uila, kahi ʻano i ʻike ʻia no ka hoʻokuʻu ʻana i nā hoʻokuʻu uila no ka huli ʻana i kahi malu a pale aku i nā mea ʻaihue. Ua ʻike ka poʻe noiʻi i ka wā i pio ai nā kukui, hōʻike pinepine ka iʻa i ka neʻe ʻana i hope a i waho, e ʻae iā lākou e ʻike ikaika i ko lākou kaiapuni i ka wai ʻeleʻele. ʻO ka mea ʻē aʻe, i loko o nā ʻano mālamalama maikaʻi, ua ʻoluʻolu ka iʻa pahi me ka pahū pinepine ʻole o ka neʻe wikiwiki. No ka pono o ka i'a e makaikai i ko lakou puni i ka wa e nui ai ka maopopo ole, a e huli hou i ke ano pa'a "hoohana" ke emi ka maopopo ole.

ʻO ka mea hoihoi, ua ʻike nā mea noiʻi ʻaʻole i kaupalena ʻia kēia ʻano hoʻololi i ka iʻa wale nō. Ma ka hana ʻana i kumu hoʻohālike e hoʻohālike i nā ʻano ʻike nui, ua ʻike lākou i nā neʻe like ʻole o ka naʻau i loko o nā mea ola ʻē aʻe, e like me ka amoeba, nā moth, nā ʻū, nā ʻōpeʻapeʻa, nā ʻiole, a me nā kānaka. Hōʻike kēia mau ʻike i ka hoʻomohala ʻana o nā mea ola ma nā ʻano ʻano like ʻole i nā hoʻolālā like e hoʻonui ai i ko lākou ʻike i ka honua.

ʻOi aku ka manaʻo o ka haʻawina ma mua o ka hoʻomaopopo ʻana i ka ʻano holoholona. Manaʻo ka poʻe noiʻi hiki ke hoʻohana ʻia kā lākou ʻike e hoʻomaikaʻi i ka hoʻolālā ʻana o nā drones huli a hoʻopakele, space rovers, a me nā robots autonomous ʻē aʻe. Ma ka hoʻokomo ʻana i kēia mau ʻano neʻe i hilinaʻi i ka sensory i loko o nā ʻōnaehana hoʻokele robotic, manaʻolana nā ʻepekema e hoʻonui i ka hiki i nā robots ke hoʻokele a hoʻomaopopo i ko lākou kaiapuni.

ʻO ka holoʻokoʻa, hoʻomālamalama kēia haʻawina i ka pilina o nā ʻano neʻe ma waena o nā mea ola like ʻole. Hōʻike ia i ke ʻano o ka evolution i alakaʻi ai i ka hoʻohui ʻana o nā hoʻonā like, ʻoiai i nā ʻano mea mamao loa ma ka lāʻau o ke ola. Ke neʻe nei i mua, ʻo ka ʻimi hou ʻana i ka neʻe ʻana o ka ʻike ʻike ʻole i nā holoholona a me nā mea ola ʻē aʻe e hoʻohiki e hoʻonui i ko mākou ʻike no ka cognition a hiki ke hoʻoulu i nā holomua hou i nā robotics.

NPP

